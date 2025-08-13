Bakan Kurum Sındırgı depreminde hasar gören köyleri ziyaret etti! "Hedefimiz konutları 1 yıl içinde tamamlayıp teslim etmek"

Depremde hasar gören Balıkesir’in Sındırgı ilçesindeki köyleri ziyaret eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Sındırgı'nın bütün köylerinde konutlarımızı hızlı bir şekilde yapıyor olacağız. Hedefimiz 1 yıl içerisinde tamamlayıp teslim etmek” diye konuştu. Evi yandığı için gözyaşı döken 72 yaşındaki Şükriye Evren’i teselli eden Bakan Kurum, "Devletimiz güçlü. Hepsinin üstesinden beraber geleceğiz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından Sındırgı ilçe merkezinde ve Kertil ile Alacaatlı köylerinde incelemelerde bulundu. İlk olarak ilçe merkezinde vatandaşların taleplerini dinleyen Bakan Kurum, “Biz büyük afetleri, badireleri birbirimizden destek alarak aştık. Burada da aşacağız, hızlı bir şekilde yaralarımızı saracağız” ifadesini kullandı. Bir vatandaş da Bakan Kurum’a “İyi ki devletimiz var. Devletimizin var olduğunu insanlar gördü” diyerek teşekkür etti.

"HİÇBİR ZAMAN YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ"

Daha sonra Kertil Köyü’nü ziyaret eden Bakan Kurum, hasar tespit çalışması sonucu köyde 29 yapının hasar gördüğünü açıkladı. 24 konteyner talebinin kısa sürede karşılanacağını belirten Bakan Kurum, “Sizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız” dedi. Bakan Kurum, köyde bir cami ve cami lojmanının da inşa edileceğini söyledi.

İSTEYENE KİRA YARDIMI İSTEYENE KONTEYNER VERİLECEK

Ardından Alacaatlı Köyü’ne geçen Bakan Kurum, konteynerlerin kurulduğu bölgeyi inceledi. Köyde 52 konutun ağır hasarlı olduğunu belirten Bakan Kurum, “AFAD'ımızla, Kızılay'ımızla, jandarmamızla, emniyetimizle, belediyemizle birlikte Sındırgı'nın yanındayız. Bu köyün tamamında hasar tespiti yapıldı. AFAD hak sahipliği çalışması yapacak. Tabii bir taraftan bunları yaparken bir taraftan da vatandaşlarımız için konteynerlerimizi köyümüze getirdik. Bu süreçte evler yapılana kadar vatandaşımız ister konteynerde kalabilir isterse kira yardımından faydalanabilir. Bu tercih sizin tercihiniz” dedi.

“HEDEFİMİZ KONUTLARI 1 YIL İÇİNDE TAMAMLAYIP TESLİM ETMEK”

Bakan Kurum, zeminin durumuna göre konutların bir bölümünün yerinde bir bölümünün de belirlenecek yakın bölgelerde TOKİ tarafından inşa edilebileceğine dikkat çekti. Bakan Kurum, yeni konutların inşasının 1,5 ay sonra başlayacağını açıklayarak, “Bakanlık olarak Sındırgı'nın bütün köylerinde konutlarımızı hızlı bir şekilde yapıyor olacağız. Yerinde yapabileceklerimizi yerinde yapacağız. Yerinde yapamadığımızı hemen köyün yanında Hazine arsası var, orada TOKİ Başkanlığımızla yapacağız. Yaklaşık 1,5 ay sonra inşallah inşaatlarımız başlayacak ve hedefimiz 1 yıl içerisinde de tamamlayıp sizlere teslim etmek” diye konuştu.

ŞÜKRİYE TEYZENİN GÖZYAŞLARI

Bakan Kurum, köydeki incelemeleri sırasında evleri hasar gören 72 yaşındaki Şükriye ve 68 yaşındaki Ekrem Evren çiftinin konteynerlerini ziyaret etti. Şükriye Evren gözyaşları içinde Bakan Kurum’a destekleri için teşekkür ederek “İsterse bir hasırın üstü olsun. Allah sizden bin kere razı olsun. 72 yaşındayım bu zamana kadar hiç böyle bir şey görmedim. Kimseler yaşamasın, çok zor” dedi. Bakan Kurum ise “Hiç üzülme tamam mı? Hepsinin üstesinden beraber geleceğiz. Devletimiz güçlü. Bu devlet Maraş’ta yaptı, Malatya’da deprem oldu, yaptı. Yine yapacağız” diyerek Şükriye Evren’i teselli etti.