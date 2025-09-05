Bakan Kurum sosyal konut ve TOKİ için iki müjdeyi birden duyurdu: Yeni Sosyal Konutta 3 çocuklu ailelere özel kontenjan

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde konutların yüzde 70'i tamamlandığını ve 300 bininci konutun teslim edileceğini duyurdu. Katıldığı televizyon programında soruları yanıtlayan Bakan Kurum, geçtiğimiz günlerde gündeme gelen "81 ilde sığınak inşaatı" konusunda önemli açılamalarda bulundu. Bakan Kurum yeni sosyal konut projesinde evli ve üç çocuk ve üzeri gençler için özel kontenjan ayrılacağını duyururken, TOKİ'ye olan borcunu kapatan vatandaşların yeni TOKİ projelerinden faydalanırken %25 indirim elde edeceğinin müjdesini verdi.

İSTANBUL'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM: "ÜLKEMİZİN BEKA MESELESİDİR"

Bakan Kurum, NTV televizyon kanalında katıldığı programda şu açıklamalarda bulundu;

"İstanbul'da çok önemli bir inşaat faaliyeti yürütüyoruz. Ülkemizin %60'ı deprem bölgesi, sanayi bölgelerinin deprem riski ise yüzde 70 civarında. İstanbul'u biz beka meselesi olarak görüyoruz. Herkesi kucaklayan, işbirliği içinde bir gayret gösteriyoruz bu konuda. İstanbul'daki tüm belediyelere seslendim. İstanbul depremi olursa bu ülkenin milli meselesi olur dedik.

Kendileriyle toplantı yaptık. Onlardan talep geldikçe arkadaşlarımızı çözüyoruz. İstanbul'da 39 ilçede belediye başkanı ve vatandaşlarımızdan gelen tüm talepleri karlşılıyoruz.

Bugüne kadar İstanbul'da 9 bin konutun inşaatı bitirildi, 208 bin konutun inşaatı devam ediyor. Şimdi 39 işlçede her mahallede inşaat faaliyetleri sürüyoru. Bunun dışında 'Yarısı Bizden' kampanyası düzenledik. Şu an 72 bin vatandaşımız İstanbul'da kentsel dönüşüme katıldı.

"İSTANBUL'DA 2000 YILI VE ÖNCESİ YAPILARIN RİSK POTANSİYELİ YÜKSEK"

İstanbul'da 8 milyonu aşkın bölüm var. 2000 yılı ve öncesinin risk potansiyeli yüksek. Yüzde 40'ı riskli yapılar. Geri kalan %60'lık kısım zaten kentsel dönüşüm gibi faaliyetlerle güvenli hale getirdiğimiz yapılar. Burada da süreci hızlandırma arzusundayız. Hem 'Yarısı Bizden' kampanyasını sürdürmeyi hem de kentsel dönmüşümü sürdürmeyi hedefliyoruz.

Beka meselesi olarak gördüğümüz İstanbul konusunu önemsiyoruz. İstanbul'daki tüm belediyelere ve vatandaşlarımıza sesleniyorum tekrar; gelin İstanbul'u beraber dönüştürelim.

"YEREL YÖNETİM YASASINI YÜRÜRLÜĞE SOKACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediyelerin görevlerinin yeniden belirlenmesi, yerel yönetimler kanununda değişiklik konusu hakkında:

"Bu konuda arkadaşlarımız çalışmalarımızı sürdürüyor. Yirmi yıldır güncellenmeyen bir kanundan bahsediyoruz. Belediyelerimizden geri dönüşleri, düşüncelerini ve önerilerini alacağız. İnşallah kapsamlı bir yerel yönetim yasasını yürürlüğe sokmaya çalışacağız."

KİRA ARTIŞLARININ KONTROL ALTINA ALINMASI

"Sosyal konut projesi kira artışlarını dizginleyecek şekilde uygulanıyor. Süreci takip ediyoruz. Olağanüstü bir durum yaşandı, depremden 11 il etkilendi. İnşaat seferberliği başlattık, yıl sonunda 500 bin konutu teslim edeceğiz. Diğer tarafatan TOKİ Başkanlığı eliyle 280 bin konutun inşaatı devam ediyor. 50 bin sosyal konut tamamlandı, 100 bin konutun inşaatı sürüyor. Hem sanayi alanları hem kamusal alanların inşaat faaliyetlerini sürdürüyoruz.

"DEPREM BÖLGESİNDE KİRA FİYATLARI 8-10 BİN TL'YE KADAR DÜŞTÜ"

Deprem bölgesinde görüyoruz ki kira fiyatları düşüyor. 8-10 bin liraya kadar kira fiyatları bulunabiliyor. Projelerimiz tamamlandıkça ve konutlar sahiplerine teslim edildikçe daha da düşecek bu fiyatlar. 81 ile yazılarımızı yazdık. İhtiyaç görülen yerleri bize yazmalarını ilettik. Sosyal konutlarımızı arz ettiğimizde Türkiye'de konut sorunu da kalmayacak.

"ÜÇ ÇOCUK VE FAZLASINA SAHİP GENÇLERİMİZE ÖZEL KONUT KONTENJANI AYIRACAĞIZ"

Yeni sosyal konut projemizi yakın zamanda duyuracağız. Şimdiden bu konuda müjdeyi duyurmak isterim. Gençlere yüzde 20 şeklinde özel kontenjan ayıracağız. Daha önce 18 yaş 30 yaş arası belirlemiştik genç kontenjanı yaş aralığını, bu seferkini yeniden belirleyip duyuracağız. Evlenip üç çocuk ve üzerinde çocuğa sahip ailelere özel kontenjan ayıracağız. Her vatandaşımızı konut sahibi yapana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Evlenmemiş gençlerimiz de yeni sosyal konut kampanyamıza başvurabilecek. Türkiye Cumhuriyeti devleti dışında bu sosyal konut projesini sürdüren dünyada tek bir devlet yok.

TOKİ BORCUNU KAPATANLARA TOKİ PROJESİNDE %25 İNDİRİM MÜJDESİ

Bir müjde daha vereyim. Daha önce TOKİ'den konut almış vatandaşlarımız için indirim kampanyası yapılacak. TOKİ'ye olan borcunu ödeyen vatandaşlarımıza %25 indirim yapacağız. Zaten uygun fiyata alan 168 bin vatandaşımız borcunu kapatınca %25 indirim alacak.

81 İLE SIĞINAK ÇALIŞMASI

Vatandaşlarımızın tedirgin olmasını gerektiren bir durum değil. Zaten halihazırda sığınak yönetmeliğimiz var. Ama eskimiş. Biz bu yönetmeliği güncelliyoruz. Bu kapsamda yeni bazı bölümlere sığınak yapma zorunluluğu gelecek. Tüm dünya örneklerini inceledik. Olası risklerde nasıl tedbir alıyorlar vs hepsini inceledik. ,Yayınlanan yeni inşaat yönetmeliğine göre bunun da kapsamı duyurulacak.

TOKİ birçok faaliyet yürütüyor. Buna göre 81 ilde TOKİ ile belirleidğimiz alanlarda sığınaklarımızı yapacak. Çok işlevsel olacak. Gençlerimiz belki spor faaliyeti yapacak, belki başka sosyal faaliyetler. Dünya standarlarına göre güncelleyeceğimiz yeni yönetmeliği yakın zamanda duyurayacağız. Bununla ilgili de herhangi bir finans sorunumuz yok. "