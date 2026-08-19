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Bakan Memişoğlu: "Türkiye, sağlık sanayisinde hızlı bir yükseliş yaşayacak"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gaziantep'te Şehitkamil Devlet Hastanesi 50 yataklı OSB Ek Hizmet Binası'nın açılış törenine katıldı. Bakan Memişoğlu, "Türkiye, sağlık sanayisinde hızlı bir yükseliş yaşayacak" dedi.

Bakan Memişoğlu: "Türkiye, sağlık sanayisinde hızlı bir yükseliş yaşayacak"

Bir dizi program ve ziyaret için Gaziantep'te bulunan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, kentte yapımı tamamlanarak hizmete alınan Şehitkamil Devlet Hastanesi 50 yataklı OSB Ek Hizmet Binası açılış törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Memişoğlu, hizmete alınan sağlık yatırımının öneminden bahsederek hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bakan Memişoğlu: "Türkiye, sağlık sanayisinde hızlı bir yükseliş yaşayacak" 1

"TÜRKİYE, SAĞLIK SANAYİSİNDE HIZLI BİR YÜKSELİŞ YAŞAYACAK"

Kent protokolü ile yeni hizmet binasının açılış kurdelesini kesen Bakan Memişoğlu, "Ben özellikle Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan bütün emekçilere, işçilere ve orada üretim yapan sanayiciye ve bunu destekleyen bütün yönetimlere teşekkür ediyorum. Türkiye, sağlık sanayisinde de Allah nasip ederse bu hızlı yükselişi yaşayacak. Biz ürettiğimiz sürece, çalıştığımız sürece, birlikte hareket ettiğimiz sürece, güçlerimizi birleştirdiğimiz, farklılıklarımızı güç haline getirip, enerji haline getirip tek hareket, tek millet, tek ülke hareketinde devam edersek her şey daha iyi olacak" dedi.

Bakan Memişoğlu: "Türkiye, sağlık sanayisinde hızlı bir yükseliş yaşayacak" 2

"TÜRKİYE, CUMHURBAŞKANIMIZIN SAYESİNDE SÖZÜ DİNLENEN ÜLKE KONUMUNDA"

Türkiye'nin dünyada söz sahibi ülkeler arasında olduğunu ifade eden Bakan Memişoğlu, "Bugün Türkiye, sözü dinlenen, Cumhurbaşkanımızın sayesinde bugün etrafına barışı ve huzuru getirmeye çalışan, bütün mazlumların ümidi olan bir ülke haline gelmiştir. O yüzden sanayide üreteceğiz, bilimde üreteceğiz. Hizmette en iyisini yapacağız, bir olacağız, birlikte hareket edeceğiz" şeklinde konuştu.

Bakan Memişoğlu: "Türkiye, sağlık sanayisinde hızlı bir yükseliş yaşayacak" 3

"HASTANEMİZİ HER VAKAYA GEREKLİ MÜDAHALELERİ YAPABİLİR HALE GETİRECEĞİZ"

Yeni hastane ek hizmet binasının hayırlı olması dileğinde bulunan Bakan Memişoğlu, "Bu hastanede çalışacak arkadaşlara başarılar diliyorum. Buradan hizmet alacak her bir vatandaşımıza Allah'tan şifa diliyorum. Biz burada, Organize Sanayi Bölgesi'nde yaşanabilecek travmasından kazalara kadar her vakaya gerekli müdahaleleri yapabilir hale getireceğiz en kısa zamanda. Ben emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Milletimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Prof. Dr. Kemal Memişoğlu
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