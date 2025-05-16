Bakan Şimşek'ten 'ihale kralı ile ortaklık' iddialarına yanıt! "Herhangi bir ticari ortaklığım yoktur"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 'ihale kralı' olarak adlandırılan Ek-Pet İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkanı Selman Reşitoğlu ile fotoğrafları kamuoyuna yansımıştı.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN İDDİALARA YANIT GELDİ

Konuyla ilgili olarak iddialar da gündeme geldi. Bakan Şimşek'in Selman Reşitoğlu'nun amcası Abdurrahman Reşitoğlu ile ortak oldukları öne sürüldü.

Konuyla ilgili olarak Bakan Şimşek bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Şimşek şu ifadelere yer verdi:

"Bakan olmadığım (Temmuz 2018 - Mayıs 2023) dönemde Londra ve Batman'da çekilmiş birkaç fotoğraf ile Londra’da edindiğim 163 metrekarelik konut üzerinden sosyal medyada bir algı operasyonu yürütülmektedir. Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için aşağıdaki açıklamaları yapmak zaruri olmuştur:

"HERHANGİ BİR TİCARİ ORTAKLIĞIM YOKTUR"

Sosyal medyada ‘ihale kralı’ olarak lanse edilen şahısla herhangi bir ticari ortaklığım yoktur. Söz konusu kişiyle aynı karede yer aldığım görseller bakanlık görevinde olmadığım dönemde Londra ve Batman’da çekilmiştir.

"BAŞKA HERHANGİ BİR TİCARİ FAALİYETİ YOKTUR"

Bakan olmadığım Ağustos 2021’de İngiltere’de yalnızca konut alımı amacıyla Sayın Abdurrahman Reşitoğlu ile ortak kurulan şirketin başka herhangi bir ticari faaliyeti yoktur. Yalnızca konut alımı amacıyla ortak kurulan şirketin başka herhangi varlığı da yoktur.

"SÖZ KONUSU KONUT MAL BEYANIMDA YER ALMIŞTIR

Söz konusu konut, Bakan olduğum 3 Haziran 2023 tarihli mal beyanımda yer almıştır. Sadece birkaç fotoğraf ve edindiğim bir konut üzerinden ihalelere karışmışım gibi yapılan gerçek dışı haberleri kınıyorum.

"BU ÇABALAR BAŞARISIZ KALMAYA MAHKUMDUR"

Tüm bu mesnetsiz iddialar, şahsımı ve başarıyla uygulamakta olduğumuz programı hedef alan bir itibar suikast teşebbüsüdür. Bu çabalar başarısız kalmaya mahkumdur. Bu haber görünümlü senaryolar üzerinden itibarıma verilmeye çalışılan zararın tazmini için her türlü hukuki hakkım saklıdır"