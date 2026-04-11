Bakan Tekin açıkladı: Mesleki eğitimde yeni adımlar ve protokoller

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Mesleki ve Teknik İş Birliği' imza töreninde konuştu. Meslek lisesindeki çocukların iş dünyasıyla protokol yaparak yetiştirilmesine değindi. Bu yaklaşımın eleştirildiğini belirtti ve üzüntüsünü ifade etti.

Törende birçok isim de yer aldı. İstanbul Sanayi Odası ve Yıldız Teknik Üniversitesi temsilcileri, Bakanlık ile iş birliği yapma amacını taşıdı. Eğitim alanında yapılan değişiklikler hakkında bilgi verdi.

'PROJE OKUL'

Bakan Tekin, 2014 yılındaki yasaların önemine vurgu yaptı. 'Proje okul' kavramının mesleki eğitime katkı sunduğunu ifade etti. İhtiyaç duyulan alanların tespit edilmesi gerektiğini belirtti.

Meslek liselerinde programların güncellenmesi gerektiği vurgulandı. Sektörün ihtiyaçlarının sıkça gözden geçirilmesi gerektiği belirtiliyor. Bu süreçte, nasıl bir elemana ihtiyaç olduğu konusunda sektör ile iş birliği yapılacak.

Tekin, 2014'te yapılan değişiklikler sayesinde eğitim programlarının sektöre uygun olarak belirlendiğini açıkladı. İlgili kurumlarla iş birliği yaparak müfredat çalışmalarının yapıldığını belirtti.

Meslek hastalıkları ve iş kazalarının önlenmesi amacıyla sigorta uygulamalarına geçiş yaptık. Öğrencilerimize iş başı eğitimlerinde destek veriyoruz. Bu adımlarla mesleki eğitimde ilerleme kaydedildiği ifade edildi.

Bakan Tekin, Cumhurbaşkanının desteğinin bu süreçte önemli olduğunu belirtti. Eğitim alanında atılan adımların, Süleyman Çalık tarafından desteklendiğini belirtti. Eğitimde yapılan yenilikler, mesleki ve teknik eğitimin güçlenmesine katkı sağlıyor.

