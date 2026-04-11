Bakan Uraloğlu Ankara'da düşen Libya uçağıyla ilgili konuştu!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen Trabzon Tanıtım Günleri kapsamında düzenlenen '61 Söyleşi' etkinliğine katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, CHP'li Deniz Yavuzyılmaz'ın düşen Libya uçağına yönelik sabotaj iddialarına ilişkin, "Libya uçağının düşüşüyle ilgili hem bizim kaza kırım ekiplerimizin hem de başsavcılığımızın başlatmış olduğu bir süreç var. Bu süreç belli aşamaları katetti ve henüz bitmedi. Ne vardı o aşamalarda? O aşamalarda kuleyle yapılmış görüşmeler vardı. Sizler aracılığıyla paylaştık bunları. Sonra 'karakutu' dediğimiz 2 tane cihazın çözümleri vardı. Pilotların kendi arasında yaptığı konuşmaları da kamuoyuyla biz paylaşmış olduk. Dolayısıyla burada genel anlamda baktığımızda bir sabotajı biz görmüyoruz. Böyle bir şey yok. Böyle bir tespitimiz yok. Ama nihai bilgilendirme, nihai karar başsavcılığımızın ve bizim kaza kırım ekiplerimizin raporu sonucunda mahkemenin veya savcılığın süreciyle beraber sonuçlanacak veya devam etmiş olacak" ifadelerini kullandı.

'ŞÜPHELENECEĞİMİZ BİR BELGE YOK'

Havalimanlarının 7/24 takip edildiğini aktaran Uraloğlu, "Libya uçağına kendi personeli, mürettebatı ve yer hizmeti verenin dışında herhangi bir temasın olmadığını net olarak söyleyebilirim. İddia edilen uçakla normal havacılık prosedürlerine göre olması gerektiği kadar mesafe de var. Bu anlamda şu ana kadar ortaya koyduğu herhangi bir belge, gerçekten şüpheleneceğimiz bir belge yok. Ama ben çok net bir şekilde söylüyorum. Bize de iletebilir. Kamuoyuyla da paylaşabilir. Zaten paylaştı. Gözümüzden kaçan bir şey olduğunu düşünmüyoruz. Varsa da biz gereğini yaparız ama lütfen kamuoyunu böyle spekülatif iddialarla yormayalım, kafa bulandırmayalım. Biz bu olayın üzerindeyiz. Üzerinde olmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, düzenlenen etkinlik hakkında ise "Gerçekten şehrimizin turizmini, tarihini, sanatını, sporunu, mutfağını, lezzetlerini tanıtan günler var. Ben de birazcık dolaşma imkanı gördüm. Trabzonlu ve Ankaralı kardeşlerimiz yoğun ilgi gösteriyorlar. Teşekkür ediyorum, bu ilgilerinin ben devamını diliyorum. Ankara'mızda düzenlenen etkinlik yarın akşama kadar devam edecek. Sizin aracılığınızla gelmeyen hemşehrilerimizi, Ankaralı kardeşlerimizi ben bu etkinliğimize de davet ediyorum" açıklamasında bulundu.

