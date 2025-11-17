Bakan Tekin: Atama sonuçlarını Öğretmenler Günü'nde açıklayacağız

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "15 bin yeni öğretmenimizi ailemize katacak atama sonuçlarını 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde açıklayacağız" dedi.

Bakan Tekin, 15 bin sözleşmeli öğretmenin atama sürecine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Tekin, "2025 yılı sözleşmeli öğretmenlik atama tercihlerinin alınması süreci başladı. 15 bin yeni öğretmenimizi ailemize katacak atama sonuçlarını 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde açıklayacağız. Eğitim ailemize hayırlı olsun inşallah" dedi.

Kaynak: DHA