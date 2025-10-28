Bakan Tekin'den 'okullarda Cumhurbaşkanı Erdoğan posteri' açıklaması: "Hamlemiz gayet yerinde, hiç rahatsızlığımız yok"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan posteri" hamlesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin "Atatürk’ü, Türk bayrağını ve birliğimizi ve beraberliğimizi temsil eden sayın cumhurbaşkanımızın okullarda görünür olmasını istedik" diye konuştu.

OKULLARA TALİMAT GİTTİ

Eğitim-İş Sendikası'nın belirttiğine göre; geçtiğimiz hafta ilçe milli eğitim müdürleri, okul müdürlerinin bulunduğu WhatsApp gruplarına attıkları yazı ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda, Türk Bayrağı’nın sağına Atatürk posteri, soluna Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posteri asılması yönünde talimat verdi.

BAKAN TEKİN: "CUMHURİYET'İMİZİ VE MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ TEMSİL ETMEK ETMEK DURUMUNDA OLAN CUMHURBAŞKANIMIZ"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den konuya ilişkin açıklama, Gümüşdere İlkokulu ve Ortaokul Açılış Töreni’nde geldi. Basın mensuplarının sorularına yanıt veren Bakan Tekin konuyla ilgili şunları söyledi:

"Cumhuriyet değerlerinin gelecek kuşaklara aktarılmasındaki en önemli ödevlerden biri bize düşüyor. Bu anlamda üç temel hususa dikkat edilmesi lazım. Birincisi, üzerimizde dalgalanmasından onur duyduğumuz Türk bayrağı. İkincisi Cumhuriyet'imizi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün varlığı. Üçüncüsü de, Anayasa'mızın 104. maddesi çok açık; Cumhuriyet'imizi ve milli birlik ve beraberliğimizi temsil etmek etmek durumunda olan cumhurbaşkanımız.

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN OKULLARDA GÖRÜNÜR OLMASINI İSTEDİK"

Dolayısıyla biz okullarımızda çocuklarımız cumhuriyete ve değerlerine sahip çıksın diye Atatürk’ü, Türk bayrağını ve birliğimizi ve beraberliğimizi temsil eden sayın cumhurbaşkanımızın okullarda görünür olmasını istedik. Bundan daha doğal bir şey olamaz. Bu konuda fikir beyan edenleri okuyorum, gerçekten çok üzülüyorum.

"HEM TOPLUMSAL ÖDEVİMİZ HEM HUKUKİ ZORUNLULUK"

Cumhurbaşkanımız yüzde 50’nin üzerinde bir oyla seçilmiş bir cumhurbaşkanıdır. Cumhurbaşkanımızın Türk bayrağı ve Atatürk ile birlikte okullarımızda bu şekilde posterlerinin asılması bizim cumhuriyete sahip çıkmak açısından hem toplumsal olarak ödevimiz hem de hukuki olarak da bu bir zorunluluktur. Dolayısıyla bu attığımız adım gayet yerinde bir adımdır. Bundan dolayı herhangi bir rahatsızlığımız yok."

TSK BİNALARINA DA ASILDI

Öte yandan 29 Ekim öncesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) bağlı Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları binalarına Türk bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün yanı sıra ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posteri de asıldı.