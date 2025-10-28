Hepsi aynı şeyi düşündü! Türk bayrağı asılırken tüyleri diken diken eden görüntüler: "Altına serilesim geldi"

102 yıl önce bugün Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan edileceğini duyurdu. 29 Ekim'de Cumhuriyet'in kurulmasının ardından Cumhuriyet Bayramı bugün de coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Düzce Belediyesi de bayram öncesi caddeye bayrak astı. Ay yıldızlı bayrağın yere düşmemesi için vatandaşların gösterdiği çaba kameralara yansıdı.

BAYRAK SAYGISI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Belediye ekipleri bayrağı asarken kameralar da kayıttaydı. Ekipler tarafından zaman zaman yere doğru indirilen bayrağın düşeceğini gören vatandaşların tepkisi aynı oldu.

KİMİ SARILDI KİMİ SİPER OLDU

Bayrağın alçalmaya başladığını gören vatandaşlar hızla hamle yapıp bayrağa sarıldı, yere değmemesi için uğraştı. Bayrağa sarılanlar da oldu, yerle arasına geçerek siper olmaya çalışanlar da.

O sırada kayıtta olan kameralar da vatandaşın bayrağa olan saygısını gözler önüne serdi.

"BU BAYRAK İNMEZ, BU MİLLET DİZ ÇÖKMEZ"

Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Düzce Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlarken şu notu düştü:

"Bu bayrak inmez, bu millet diz çökmez.

Cumhuriyet’imiz 102 yaşında.

Başta devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kahramanlarımızı ve şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz.

Milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet bayramını kutluyoruz."

İşte o anlar: