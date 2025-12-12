HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

MSB'den 'Suriye' açıklaması! SDG'ye gözdağı: "Entegrasyondan başka seçeneği yok!"

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları Suriye'deki hareketliliğe ilişkin bilgi verdi. Açıklamada, "TSK'nın faaliyetleri rutindir" denilirken SDG'ye ise gözdağı verildi. Kaynaklar, "Bazı ülkelerin eylem ve söylemleri ile terör örgütü SDG’yi entegre olmama, silah bırakmama konusunda cesaretlendirdiği görülmektedir. Zaman kazanma çabaları boşuna, başka seçenekleri yok" dedi.

MSB'den 'Suriye' açıklaması! SDG'ye gözdağı: "Entegrasyondan başka seçeneği yok!"
Devrim Karadağ

Milli Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörle mücadele, hudut güvenliği ve savunma sanayisindeki son faaliyetlerine ilişkin detaylar paylaşıldı.

"SDG'NİN ENTEGRASYONDAN BAŞKA SEÇENEĞİ YOK"

Terör örgütü SDG’nin entegrasyonu konusunda gündemdeki sorulara yönelik açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, "Bu konudaki duruşumuzu Sayın Bakanımız dün Meclis Genel Kurulunda icra edilen bakanlığımızın bütçe görüşmelerinde açık olarak ifade etmiştir. Bunun yanında SDG terör örgütünün 10 Mart Mutabakatına rağmen Suriye ordusuna entegre olmak yerine faaliyetlerine devam etmesi Suriye’de tesis edilmeye çalışılan istikrar ve güven ortamına zarar vermeyi sürdürmektedir. Bazı ülkelerin eylem ve söylemleri ile terör örgütü SDG’yi entegre olmama, silah bırakmama konusunda cesaretlendirdiği görülmektedir. SDG terör örgütünün 10 Mart Mutabakatı çerçevesinde, Suriye ordusuna birlik olarak değil, ferdi olarak entegre olmasını beklediğimizi daha önce de ifade ettik. SDG terör örgütünün zaman kazanma çabaları da boşunadır. Entegrasyondan başka seçenek sonuç vermeyecektir" ifadelerine yer verdi.

"SURİYE'DEKİ HAREKETLİLİK RUTİN"

Suriye’de TSK’nın intikal görüntüleri üzerinden yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyuran Milli Savunma Bakanlığı, "Geçtiğimiz hafta içerisinde TSK’nın Suriye’deki rutin faaliyetlerine ilişkin görüntüler üzerinden operasyon hazırlığı yapıldığına dair iddialar gündeme getirilmiştir. Görüntülere yansıyan faaliyetlerimiz rutin birlik değişim faaliyetleridir. Burada asıl takip edilmesi gereken TSK’nın hareketliliğinden ziyade, terör örgütü SDG’nin durumu ve Suriye Ordusu’nun faaliyetleridir" açıklamasında bulundu.

"S-400'LERLE İLGİLİ YENİ BİR GELİŞME YOK"

ABD Büyükelçisi Tom Barack’ın S400 ve F-35 ile ilgili açıklamalarına dair değerlendirmede bulunan Milli Savunma Bakanlığı, "Ülkemizin hava savunma kabiliyetini yerli ve milli sistemlerle güçlendirmeye yönelik çalışmalarımız planlandığı şekilde sürmektedir. Son günlerde gündeme getirilen S-400 Hava Savunma Sistemi ile ilgili yeni bir gelişme bulunmamaktadır. F-35 tedariğine ilişkin ABD’li muhataplarımızla yürütülen diplomatik temas ve görüşmeler sürmekte, F-35 tedariği konusundaki yaptırım ve engellerin kaldırılması ve ülkemizin programa yeniden dâhil edilmesi için istişareler devam etmektedir. F-35 projesine yönelik sürecin, müttefiklik ruhu çerçevesinde, karşılıklı diyalog ve yapıcı istişareyle ele alınmasının iki ülke ilişkilerine olumlu katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir" ifadelerine yer verdi.

EUROFIGHTER'LARDA SON DURUM

Umman ve Katar’dan alınacak Eurofıghter’lar hakkında bilgilendirmede bulunan MSB, "Sayın Cumhurbaşkanımızın imza töreninde ifade ettiği gibi Birleşik Krallık’tan tedarik edilecek yeni üretim uçakların teslimatı başlayıncaya kadar ara çözüm olarak Katar ve Umman’dan 12’şer adet uçak alınması planlanmaktadır. Katar’dan alınacak uçaklar sözleşmenin imzalanmasını müteakip, Umman’dan tedarik edilecek uçaklar ise yapılması planlanan modernizasyon faaliyetlerinin ardından ülkemize getirilecektir" açıklamasında bulundu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kuaförde dehşet! 'Kapı sıkışınca çıkamadım yandım'Kuaförde dehşet! 'Kapı sıkışınca çıkamadım yandım'
Tutuklanan Mehmet Akif Ersoy'dan ilk açıklama: "Masumiyetimi gölgelemeyi amaçlayan kurgulardan ibarettir"Tutuklanan Mehmet Akif Ersoy'dan ilk açıklama: "Masumiyetimi gölgelemeyi amaçlayan kurgulardan ibarettir"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
suriye Milli Savunma Bakanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mardin'de zincirleme kaza! 4 ölü, 5 yaralı

Mardin'de zincirleme kaza! 4 ölü, 5 yaralı

Çifte cinayet! Eşini ve bacanağını silahla vurarak öldürdü

Çifte cinayet! Eşini ve bacanağını silahla vurarak öldürdü

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Brann'ı farka boğdu!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Brann'ı farka boğdu!

Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi tanıdık çıktı! İfşalar sonrası herkes aynı şeyi söyledi

Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi tanıdık çıktı! İfşalar sonrası herkes aynı şeyi söyledi

İstanbul'da en pahalı mezar yerinin fiyatı dudak uçuklattı! Yüzde 200 zam geldi

İstanbul'da en pahalı mezar yerinin fiyatı dudak uçuklattı! Yüzde 200 zam geldi

Enflasyon açıklaması! Tarih olarak 2027'yi işaret etti

Enflasyon açıklaması! Tarih olarak 2027'yi işaret etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.