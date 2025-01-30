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Bakan Tekin'den yeşil pasaport müjdesi... Artık özel okullarda olanlar da faydalanacak!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
30.01.2025 18:11
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Antalya'daki toplantıda özel okullardaki fahiş fiyat uygulamalarına ve usulsüzlüklerle mücadeleye dikkat çekerek, "İçinizdeki çürük elmalarla mücadele etmezseniz, biz de kapatmaya kadar gidebiliriz" dedi. Tekin, öğretmenlere yeşil pasaport verilmesi gibi yeniliklerin de gündemde olduğunu açıkladı.

Bakan Tekin'den yeşil pasaport müjdesi... Artık özel okullarda olanlar da faydalanacak!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Özel Okullar Derneği'nin Antalya'daki toplantısında konuştu.

Tekin, özel okulda görev yapan öğretmenlere yeşil pasaport verilmesinin gündemlerinde olduğunu bildirdi.

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MEB'in verilerine göre, 975 bin 698 öğretmen resmi okullarda çalışıyor. Özel okullarda çalışan öğretmen sayısının 200 bine ulaştığı tahmin ediliyor.

'KAPATMAYA KADAR GİDER'

Özel okullarda fahiş fiyat uygulayanların kapatılabileceğini vurgulayan Bakan Tekin, şunları kaydetti:

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"Fahiş fiyat uygulayan, öğretmenlerine hak ettikleri özlük haklarını vermeyen, velilerle ilişkilerinde usule aykırı bir biçimde kayıt dışı para alan bu sebepten dolayı da sizi zan altında bırakan içinizdeki çürük elmalarla siz mücadele etmezseniz, kamusal hizmeti yürütmek ve denetlemekle mükellef olan Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz bunun ardına düşeriz. Biz çocuklarımızın, velilerimizin hakkını ve hukukunu korumak için ne gerekiyorsa yaparız. Burada popülizm yapmak adına farklı şeyler söylemeyeceğim. Bu bir kul hakkı sizi de zan altında bırakıyor bizi de veliyi de zor durumda bırakıyor. Benim sizden isteğim şu, bu süreci birlikte yürütelim. Siz de kendi içinizde bu tür kötü örnekleri ya kendi içinizde çözün ya da bize ulaştırın, biz gerekeni yapalım. Birlikte çalışmak ancak bu şekilde mümkündür. Siz yapmadığınız sürece bunu biz yapacağız ve bizim yaptırım gücümüz, hem cezai müeyyideleri var hem de kapatmaya kadar varacak cezalar var, hiçbirini yapmaktan da çekinmeyiz. Çünkü burada hukuk devleti ilkesiyle temel hak ve hürriyetlerle sıkıntılı durumlar ortaya çıkıyor. Bizim görevimiz de bu sıkıntıları ortadan kaldırmak."

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Milli Eğitim Bakanı özel okul pasaport yeşil yusuf tekin
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