Bakan Tekin nişan törenine katıldı

Erzurum’da düzenlenen törende siyaset ve bürokrasi dünyasından önemli isimler bir araya geldi. Evlilik yolunda ilk adımı atan genç çiftin nişan yüzüklerini Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin taktı. Bakan Tekin ve Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, Batıbey ve İçoğlu ailelerini tebrik ederek genç çifte ömür boyu mutluluklar diledi.

Duygusal anların yaşandığı törende aileler, bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan tüm konuklara teşekkürlerini iletti. Nişan merasimi, çekilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır