HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

Bakan Tunç’a Yüksekova’da anlamlı sürpriz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakkari’deki ziyaret ve açılışlarının ardından Yüksekova’dan ayrılırken anlamlı bir sürprizle karşılaştı.

Bakan Tunç’a Yüksekova’da anlamlı sürpriz

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Hakkari’ye gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, temaslarını tamamladıktan sonra Ankara’ya dönmek üzere Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı’na geçti. Havalimanında, Yüksekova Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Sami Keskin ve beraberindeki heyet, Bakan Tunç’u uğurlamak için hazır bulundu. Başkan Sami Keskin, elindeki Türk bayrağını öptükten sonra Bakan Tunç’a uzattı. Bakan Yılmaz Tunç da bayrağı alarak öptü ve daha sonra uçakla Yüksekova’dan ayrıldı.

"VATANIMIZA SEVDALIYIZ"

Dernek Başkanı Sami Keskin, "Bakanımız bir takım ziyaretler için Yüksekova’ya geldi. Kendisine havalimanında bir sürpriz yaptık. Bizim için çok önemli olan, şehitlerimizin kanının renginden almış Türk bayrağımızla bakanımızı uğurladık. Allah devletimize zeval vermesin, bizler daima devletimizin yanındayız" dedi.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Savcı katilinin babası: "Çok uğraştım, oğlumu ondan koparamadım"Savcı katilinin babası: "Çok uğraştım, oğlumu ondan koparamadım"
Beykoz Belediye Başkanı Köseler cezaevine gönderildi!Beykoz Belediye Başkanı Köseler cezaevine gönderildi!

Anahtar Kelimeler:
Hakkari Yılmaz Tunç
En Çok Okunan Haberler
Devler Ligi'ne günler kala G.Saray'a kötü haber! Osimhen sakatlandı

Devler Ligi'ne günler kala G.Saray'a kötü haber! Osimhen sakatlandı

Yasak aşk iddiası cinayetle sonuçlanmıştı! Başkomiser hakkında adli kontrol

Yasak aşk iddiası cinayetle sonuçlanmıştı! Başkomiser hakkında adli kontrol

Ezeli rakibe gitti! Süper Lig devinden beklenen 'KAP' geldi

Ezeli rakibe gitti! Süper Lig devinden beklenen 'KAP' geldi

Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan için gözaltı kararı!

Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan için gözaltı kararı!

Özgür Özel’den 15 Eylül açıklaması! Bu sözlerle duyurdu: ‘Sadece 6 gün durabilecek…’

Özgür Özel’den 15 Eylül açıklaması! Bu sözlerle duyurdu: ‘Sadece 6 gün durabilecek…’

Putin ile görüşmesi dünya gündeminde! Kim Jong-Un'un temas ettiği her yer silindi: 'Temizlik takıntısı' dendi ama... DNA detayı

Putin ile görüşmesi dünya gündeminde! Kim Jong-Un'un temas ettiği her yer silindi: 'Temizlik takıntısı' dendi ama... DNA detayı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.