Bakan Tunç’a Yüksekova’da anlamlı sürpriz

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Hakkari’ye gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, temaslarını tamamladıktan sonra Ankara’ya dönmek üzere Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı’na geçti. Havalimanında, Yüksekova Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Sami Keskin ve beraberindeki heyet, Bakan Tunç’u uğurlamak için hazır bulundu. Başkan Sami Keskin, elindeki Türk bayrağını öptükten sonra Bakan Tunç’a uzattı. Bakan Yılmaz Tunç da bayrağı alarak öptü ve daha sonra uçakla Yüksekova’dan ayrıldı.

"VATANIMIZA SEVDALIYIZ"

Dernek Başkanı Sami Keskin, "Bakanımız bir takım ziyaretler için Yüksekova’ya geldi. Kendisine havalimanında bir sürpriz yaptık. Bizim için çok önemli olan, şehitlerimizin kanının renginden almış Türk bayrağımızla bakanımızı uğurladık. Allah devletimize zeval vermesin, bizler daima devletimizin yanındayız" dedi.

