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Bakan Tunç: "Bursa’da çıkan orman yangını hakkında ihbar üzerine 1 şüpheli gözaltına alındı"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bursa’da çıkan orman yangını ile ilgili yapılan ihbar üzerine bir şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Bakan Tunç 26 Haziran tarihinden itibaren çıkan orman yangınları ile ilgili 21 kişinin tutuklandığını belirtti.

Bakan Tunç: "Bursa’da çıkan orman yangını hakkında ihbar üzerine 1 şüpheli gözaltına alındı"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bursa ilimizin Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında bulunan mevkide çıkan orman yangınına müdahale sürerken, yapılan ihbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 1 şüpheli gözaltına alınmıştır. Adli soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerine yer verdi.

Bakan Tunç: "Bursa’da çıkan orman yangını hakkında ihbar üzerine 1 şüpheli gözaltına alındı" 1

21 KİŞİ TUTUKLANDI

Bakan Tunç 26 Haziran tarihinden itibaren çıkan orman yangınları ile ilgili 21 kişinin tutuklandığını belirterek, "26 Haziran’dan bu yana farklı illerimizde çıkan orman yangınları hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarımız tarafından başlatılan adli soruşturmalar kapsamında şu ana kadar gözaltına alınan şüphelilerden 21’i tutuklanmıştır" ifadelerini kullandı.

(İHA)

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Gözaltı Yılmaz Tunç orman yangını
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