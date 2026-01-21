HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bakan Tunç duyurdu! Bayrak provokasyonunda 105 gözaltı

Terör örgütü SDG yanlılarının Türk bayrağına yönelik hain saldırısı büyük tepki çekmişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada 105 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Tunç duyurdu! Bayrak provokasyonunda 105 gözaltı
Melih Kadir Yılmaz

Terör örgütü SDG yanlıları dün Türk bayrağına yönelik hain bir saldırı girişiminde bulunmuştu. Tepki çeken olayla ilgili olarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklamada bulundu.

Tunç konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "35 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. 105 kişi hakkında gözaltı kararı, 50 kişi hakkında da yakalama kararı var." ifadelerini kullandı.

"DÜZENLEME YAPILMASI GEREKTİĞİ KANAATİNDEYİZ"

Bakan Tunç, Suça sürüklenen çocuklar ile ilgili de "Gerekli caydırıcılığın ve yaptırımların belirlenmesi noktasında bir Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu ve çalışmalar devam ediyor. Komisyon raporu neticesinde mevzuatla ilgili bir düzenleme yapılması gerektiği kanaatindeyiz." dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MHP lideri Devlet Bahçeli: "DEM Parti bayrağın indirilmesinden sorumludur"MHP lideri Devlet Bahçeli: "DEM Parti bayrağın indirilmesinden sorumludur"
X hesabından duyurmuştu! Elon Musk verdiği sözü yerine getirdiX hesabından duyurmuştu! Elon Musk verdiği sözü yerine getirdi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Yılmaz Tunç Adalet Bakanı bayrak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eski Avcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti

Eski Avcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti

Terör örgütü YPG yandaşlarından Türk bayrağına hain saldırı!

Terör örgütü YPG yandaşlarından Türk bayrağına hain saldırı!

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi! Bodo/Glimt M.City'i dağıttı

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi! Bodo/Glimt M.City'i dağıttı

Tarkan ve Cem Yılmaz'dan 'Kuzu kuzu' düeti

Tarkan ve Cem Yılmaz'dan 'Kuzu kuzu' düeti

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.