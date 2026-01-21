Bakan Tunç duyurdu! Bayrak provokasyonunda 105 gözaltı

Terör örgütü SDG yanlıları dün Türk bayrağına yönelik hain bir saldırı girişiminde bulunmuştu. Tepki çeken olayla ilgili olarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklamada bulundu.

Tunç konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "35 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. 105 kişi hakkında gözaltı kararı, 50 kişi hakkında da yakalama kararı var." ifadelerini kullandı.

"DÜZENLEME YAPILMASI GEREKTİĞİ KANAATİNDEYİZ"

Bakan Tunç, Suça sürüklenen çocuklar ile ilgili de "Gerekli caydırıcılığın ve yaptırımların belirlenmesi noktasında bir Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu ve çalışmalar devam ediyor. Komisyon raporu neticesinde mevzuatla ilgili bir düzenleme yapılması gerektiği kanaatindeyiz." dedi.