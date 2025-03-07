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Bakan Tunç: "Şehit ailelerimizi üzecek hiçbir adım atmayız"

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
07.03.2025 21:43
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Bundan sonraki süreçte de burada milletimiz müsterih olsun. Şehit ailelerimizi üzecek, onları rencide edecek hiçbir adım atmayız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. Her şeyi hukuk çerçevesi içerisinde yürümeye devam eder. Dolayısıyla bu süreçte, özellikle milletimizi rahatsız edecek herhangi bir çalışma söz konusu olamaz” dedi.

Bakan Tunç: "Şehit ailelerimizi üzecek hiçbir adım atmayız"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Karabük'ün Yenice ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Tunç, Yenice Kaymakamı Mehmet Abdulkadir Güvenç’i ve kaymakamlıkta bulunan Yenice Cumhuriyet Başsavcılığını ziyaret etti. Daha sonra Bakan Tunç, esnafı selamlayarak, Yenice Belediyesi’ne yürüdü.

"SÖZ KONUSU OLAMAZ"

Türkiye yüzyılını kardeşçe kuracaklarını ifade eden Tunç, şunları söyledi:

“Sayın Bahçeli’nin ekim ayındaki grup konuşmasından sonra, Sayın Cumhurbaşkanımızın da koyduğu irade sonrasında ülkemizde yeni bir dönem başladı. Artık terörün her türlüsünün tarihe karıştığı bir döneme adım atıyoruz. Bundan sonraki süreçte de burada milletimiz müsterih olsun. Şehit ailelerimizi üzecek, onları rencide edecek hiçbir adım atmaz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. Her şeyi hukuk çerçevesi içerisinde yürümeye devam eder. Dolayısıyla bu süreçte, özellikle milletimizi rahatsız edecek herhangi bir çalışma söz konusu olamaz. Birileri birtakım beyanatlar vererek suyu bulandırmaya çalışabilir ama milletimiz bunlara itibar etmeyecek. Bu noktada hukuk devletinin bir pazarlık yapması söz konusu olamaz. Burada bizim tüm hedefimiz, Türk’üyle, Kürt’üyle, Laz’ıyla, Çerkez’iyle etnik kökeni ne olursa olsun, birlik ve beraberlik içerisinde kardeşçe ülkemizi, Türkiye 100 yılında dünyanın en güçlü ülkesi yapmak.”

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Karabük Yılmaz Tunç
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