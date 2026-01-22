Bakan Tunç'tan gaddar hemşireyle ilgili açıklama: "İnsanlığa karşı işlenmiş ağır bir ihlaldir"

Kahramanmaraş'ta bir hastanede, hemşire tarafından 5 günlük bebeğe uygulanan şiddet görüntüleri infial yaratmıştı. Konuyla ilgili olarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklamada bulundu.
Bakan Tunç yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Kahramanmaraş’ta bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde, savunmasız bir bebeğe yönelik hemşire tarafından uygulanan şiddetin görüntüleri vicdanları yaralamıştır.
Yaşamı korumakla yükümlü bir kişinin, en korunmasız bir cana zarar vermesi yalnızca bireysel bir suç değildir. İnsanlığa ve mesleki etik değerlere karşı işlenmiş ağır bir ihlaldir.
Bebeği yaralandığı iddiasıyla hemşirenin Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılaması devam etmektedir.
Hepimizi derinden üzen ve asla kabul edilemeyecek bu şiddet olayıyla ilgili adalet hiçbir tereddüde yer bırakmadan tecelli edecektir"
Okuyucu Yorumları 0 yorum