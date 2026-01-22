HABER

Bakan Tunç'tan gaddar hemşireyle ilgili açıklama: "İnsanlığa karşı işlenmiş ağır bir ihlaldir"

Bir hemşirenin 5 günlük bebeğe şiddet uyguladığı görüntüler büyük tepki çekmişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuyla ilgili olarak açıklama yaptı. Bakan Tunç, "Yaşamı korumakla yükümlü bir kişinin, en korunmasız bir cana zarar vermesi yalnızca bireysel bir suç değildir. İnsanlığa ve mesleki etik değerlere karşı işlenmiş ağır bir ihlaldir. Bu şiddet olayıyla ilgili adalet hiçbir tereddüde yer bırakmadan tecelli edecektir" dedi.

Melih Kadir Yılmaz

Kahramanmaraş'ta bir hastanede, hemşire tarafından 5 günlük bebeğe uygulanan şiddet görüntüleri infial yaratmıştı. Konuyla ilgili olarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklamada bulundu.

"VİCDANLARI YARALAMIŞTIR"

Bakan Tunç yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kahramanmaraş’ta bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde, savunmasız bir bebeğe yönelik hemşire tarafından uygulanan şiddetin görüntüleri vicdanları yaralamıştır.

"İNSANLIĞA KARŞI İŞLENMİŞ AĞIR BİR İHLALDİR"

Yaşamı korumakla yükümlü bir kişinin, en korunmasız bir cana zarar vermesi yalnızca bireysel bir suç değildir. İnsanlığa ve mesleki etik değerlere karşı işlenmiş ağır bir ihlaldir.

Bebeği yaralandığı iddiasıyla hemşirenin Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılaması devam etmektedir.

Hepimizi derinden üzen ve asla kabul edilemeyecek bu şiddet olayıyla ilgili adalet hiçbir tereddüde yer bırakmadan tecelli edecektir"

En Çok Aranan Haberler

