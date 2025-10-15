Bakan Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması: "Ek bir uzman mütalaası talep edilmiştir"

Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili olarak geçen gün yeni gelişmeler yaşanmıştı.

DNA TESPİTİ OLAYIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan raporda, Kabaiş'in göğüs ve vajina bölgesinde iki erkeğe ait DNA tespit edilmesi, olayın seyrini değiştirmişti.

BAKAN TUNÇ'TAN ROJİN KABAİŞ AÇIKLAMASI

Yaşanan gelişme gündem olurken, Rojin Kabaiş'in ailesi ve davaya bakan avukatları olayın aydınlatılması gerektiğini vurgulamıştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Bakan Tunç açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Van ilimizde 27 Eylül 2024 tarihinde kaybolan ve 15 Ekim 2024’te Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş adlı evladımızın hayatını kaybetmesi ile ilgili olarak Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma çok yönlü şekilde devam etmektedir.

"KAPSAMLI İNCELEME SONUCUNDA HAZIRLANAN RAPOR SORUŞTURMA DOSYASINA GİRMİŞTİR"

Hepimizi derin bir üzüntüye sevk eden bu elim olayın aydınlatılması amacıyla, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından yapılan kapsamlı inceleme sonucunda hazırlanan rapor, soruşturma dosyasına girmiştir.

"EK BİR UZMAN MÜTALAASI TALEP EDİLMİŞTİR"

Otopsi, biyolojik, toksikolojik ve histopatolojik analizler sonucunda hazırlanan bu rapora ek olarak İstanbul Adli Tıp Kurumundan konuya ilişkin ek bir uzman mütalaası talep edilmiştir.

"TEKNİK ÇALIŞMA VE BAZI DİJİTAL MATERYALLERİN İNCELEMERİ DEVAM ETMEKTEDİR"

Soruşturma sürecinde kamera kayıtları, telefon incelemeleri, HTS dökümleri ve tanık ifadeleri de detaylı biçimde değerlendirilmiş, evladımızın kullandığı telefonun kilidinin açılması için yurtdışından uzmanların da dahil olduğu teknik çalışma ve bazı dijital materyallerin incelemeleri devam etmektedir.

Soruşturma kapsamında, hiçbir ayrıntı göz ardı edilmeden bütün deliller ve raporlar derinlemesine incelenmekte, yargı makamlarının koordinasyonunda tüm süreç titizlikle yürütülmektedir.

Başta Rojin evladımızın acılı ailesi olmak üzere milletimiz müsterih olsun; soruşturmada tek bir nokta dahi karanlıkta kalmadan maddi gerçeğin mutlaka ortaya çıkarılması için yoğun bir gayret gösterilmektedir. Rojin evladımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum"