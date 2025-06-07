Bakan Uraloğlu: Bayram trafiğinde; olağanüstü bir durum yok

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, memleketi Trabzon’da önce Akçaabat'ta, ardından da Büyükşehir Belediyesi’nde düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Programda Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, AK Parti Trabzon milletvekilleri Mustafa Şen, Yılmaz Büyükaydın, Vehbi Koç, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, ilçe belediye başkanları, AK Parti ilçe başkanları, teşkilat başkanları, teşkilat üyeleri ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

‘GEREKLİ DESTEĞİ VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ’

Bakan Uraloğlu, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutlayarak, kentte meydana gelen sel afetine ilişkin, “Trabzon’da salı günü yaşanan sel olayının ardından, valiliğimiz ve büyükşehir ile gerekli incelemelerde bulunduk. Şükür ki, çok yaygın bir etkisi olmadı ama bire bir etkilenen vatandaşımız için büyük küçük etki fark etmez. Onlara gerekli müdahaleleri yaparak, bayram öncesi can suyu mertebesinde; İçişleri, Çevre ve Şehircilik, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızca katkı sağladık. İlk etapta; 111 iş yeri ve 9 ev hasar almıştı. Talepler üzerine gerekli tedbirler alınıyor. Çukurca Mahallesi’nde kaybolan ağabeyimize henüz ulaşamadık. Bir kısım kıyafetlerine ulaştık. 300 ekip, 70 araçla birlikte çalışmalar devam ediyor. İnşallah kendisine ulaşırız. AFAD Başkanımız ve bizler takipteyiz. Sel hasarlarının etkilerini beraberce ortadan kaldıracağız. Gerekli desteği vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

‘HERHANGİ BİR PROBLEMİMİZ YOK’

Bakan Uraloğlu, bayramda trafik yoğunluğunun az olduğunu aktararak, “Ulaştırma Bakanlığı olarak bayramda; havayolu, karayolu ve demir yolunda bütün önlemleri almıştık. Ramazan Bayramı’ndan daha az bir yoğunluk var. İlk gün; 10 civarında vatandaşımız rahmetli oldu. Günlük kazalarda, rahmetli olan vatandaşlarımız da o civarda. Bayram trafiğinde; olağanüstü bir durum yok, trafik yoğunluğu da az. Dönüşler de başlıyor. Herhangi bir problemimiz yok” diye konuştu.

Uraloğlu, buradaki bayramlaşma törenin ardından AK Parti Trabzon İl Başkanlığı'nca 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı’nda düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.

HABER ÖZETİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'da bayramlaşma törenlerine katıldı. Bakan Uraloğlu, Trabzon'daki sel felaketi sonrası gerekli incelemelerin yapıldığını ve etkilenen vatandaşlara destek sağlandığını belirtti. İlk etapta 111 iş yeri ve 9 evin hasar gördüğü bildirildi. Trafik yoğunluğunun bayramda az olduğunu ve herhangi bir sorun yaşanmadığını aktardı. Uraloğlu, bayramlaşma töreninin ardından bir başka etkinliğe katıldı.

(DHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır