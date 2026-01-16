Bakan Uraloğlu canlı yayında rahatsızlandı! "Yayını durdurursak memnun olurum"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Esenboğa Havalimanı'nın üçüncü pisti ve yeni kulesine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Bakan Uraloğlu: "Havalimanımızın yıllık yolcu kapasitesi 20 milyondan 30 milyona yükselerek başkentimiz daha fazla irtifa kazanmış olacak" açıklamasını yaptı.

CANLI YAYINDA RAHATSIZLANDI

Bakan Uraloğlu TGRT Haber canlı yayınında açıklama yaparken rahatsızlandı. Uraloğlu canlı yayın sırasında "Arkadaşlar, yayını durdurursak memnun olurum" dedi.

SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Bakan Uraloğlu'nun tansiyonun düştüğü belirtildi.