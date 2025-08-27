HABER

Bakan Uraloğlu 'dijitalleşme yolculuğunda kritik' olan anlaşmayı duyurdu: "2050 yılına kadar uzatıldı"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Türk Telekom arasında yapılan anlaşma ile sabit hizmetler imtiyazının 2050 yılına kadar uzatıldığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, “Yapılan anlaşma, belirlenen imtiyaz süresi boyunca yapılacak olan sabit altyapı ve hizmet yatırımları ile birlikte ülke ekonomisine 20 milyar dolarlık doğrudan katkı sağlayacak.” dedi.

Mustafa Fidan

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Türk Telekom arasında yapılan anlaşma ile sabit hizmetler imtiyazının 2050 yılına kadar uzatıldığını duyurdu. Bakan Uraloğlu, “İmtiyazın yenilenmesi hem ekonomimize hem de ülkemizin dijitalleşme yolculuğuna büyük katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.

"DİJİTALLEŞME YOLCULUĞUNA BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Türk Telekom arasında varılan anlaşmayla Türk Telekom’un sabit hizmetler imtiyazının 2050 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

EKONOMİYE 20 MİLYAR DOLARLIK KATKI SAĞLANACAK

Türkiye’nin sabit hizmetler altyapısı imtiyazı ile büyük bir titizlik ve hassasiyetle yürütülen çalışmalar ile sonuçlandırıldığını belirten Uraloğlu, “Yapılan anlaşma, belirlenen imtiyaz süresi boyunca yapılacak olan sabit altyapı ve hizmet yatırımları ile birlikte ülke ekonomisine 20 milyar dolarlık doğrudan katkı sağlayacak.” dedi.

İmtiyazın yenilenmesi ile birlikte, Türkiye’nin dijital dönüşümünde yeni bir döneme adım atıldığına dikkati çeken Uraloğlu, “Anlaşma kapsamında, Türkiye’nin dijitalleşme yolculuğunda kritik olan sabit altyapı yatırımlarının sürekli kılınmasını sağlayacak bir model oluşturuldu. İmtiyazın yenilenmesi hem Türkiye ekonomisine hem de ülkemizin dijitalleşme yolculuğuna büyük katkı sağlayacak.” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE’NİN ALTYAPISI, TÜRKİYE’NİN KAZANIMI

Türk Telekom’un hisselerinin yüzde 25’inin Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, yüzde 60’ının ise Türkiye Varlık Fonu’na ait olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, “Türk Telekom’un sabit iletişim altyapısı aynı zamanda Türkiye’nin altyapısıdır. Bu nedenle Türk Telekom’un yaptığı her yatırım, doğrudan Türkiye’nin kazanımıdır” dedi.

27 Ağustos 2025
27 Ağustos 2025

