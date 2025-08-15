Bakan Uraloğlu duyurdu! TSK'nın gücüne güç katacak: Tamamen Türk mühendislerin alın teriyle üretildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRASAŞ ve TCDD Taşımacılık arasında UAIS tipi askeri araç taşıma vagonlarının teslim töreninde konuştu. Yerli ve milli demiryolu sanayisinin yeni bir zaferine tanıklık ettiklerini belirten Bakan Uraloğlu, “Türkiye Yüzyılı’nda, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, yerli ve milli üretim ile ülkemizi küresel bir güç haline getiren adımları bir bir atıyoruz. Ulaşım, savunma, enerji, tarım, sağlık… hangi alanda olursa olsun yerli ve milli üretim, bir ülkenin bağımsızlığının ve gücünün temel taşıdır.” açıklamasında bulundu.

Özellikle savunma ve ulaşım sektörlerinin stratejik önemleriyle bir ülkenin temel taşları olarak öne çıktığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, savunma sanayinin, kalenin surları gibi ülkeyi dış tehditlere karşı koruyan sağlam bir kalkan oluştururken ulaşımın ise refahı ve gelişimi taşıyan, toplumu birleştiren ve ileriye götüren bir köprü vazifesi gördüğüne dikkati çekti.

Bakan Uraloğlu, bir ülkenin stratejik gücünün bu iki sektörün uyumunun belirlediğini söyleyerek “Biri güvenliği, diğeri refahı taşır; ama ancak birlikte tam bir bütün oluştururlar. Bu noktada üstün harekat kabiliyeti, ateş gücü ve komuta kontrol sistemi gibi yüksek teknoloji içeren birçok alt sistemiyle dünyanın en gelişmiş tankları arasında sayılan Altay Tankımızı da taşıyabilecek UAIS tipi askeri araç taşıma vagonlarının teslim töreni de bu vizyonun en somut örneklerinden biridir.” dedi.

"MİLLİ ELEKTRİKLİ TRENLERİMİZLE, METROLARIMIZLA YERLİ SİNYALİZASYON SİSTEMLERİMİZLE TARİHE DAMGA VURAN BİR SÜREÇ YAŞIYORUZ"

Türkiye’nin, geçmişte ambargolar ve dışa bağımlılığın ağır bedellerini ödemiş bir ülke olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sonrası uçaklarımızın alıkonulması, telsiz gibi temel ekipmanların dahi engellenmesi, yerli üretimin ne kadar hayati olduğunu gösterdi. Ama hamdolsun her ambargo, her baskı ve haksızlık bize yeni bir kapı araladı. Dün ambargolara, çifte standartlara ve diplomatik baskılara maruz kalan Türkiye bugün savunma sanayi ürünleriyle dünya piyasalarına adeta mührünü vurdu. Sadece savunma sanayi ürünlerimizle değil artık ilk yerli ve milli haberle uydumuz TÜRKSAT 6A ile milli aracımız TOGG ile milli elektrikli trenlerimizle, metrolarımızla, yerli sinyalizasyon sistemlerimizle tarihe damga vuran bir süreç yaşıyoruz.”

"TÜRASAŞ'I ORTA DOĞU'NUN EN BÜYÜK RAYLI SİSTEM ARAÇ ÜRETİCİLERİNDEN BİRİNE DÖNÜŞTÜRDÜK"

Bakan Uraloğlu, demiryollarını 2002 yılından itibaren devlet politikası olarak ele aldıklarını ve öncelikli sektör olarak belirlediklerini vurgulayarak, “2002 yılında yaklaşık 11 bin kilometre olan demiryolu uzunluğumuzu; 2 bin 251 kilometresi yüksek hızlı tren hattı olmak üzere yaklaşık 3 bin kilometre artırarak 13 bin 919 kilometreye yükselttik.” diye konuştu.

Türkiye’yi Avrupa’nın 6., dünyanın 8. yüksek hızlı tren işletmecisi yaptıklarını belirten Bakan Uraloğlu, “Demiryolu ulaşım ağımızı geliştirirken bir diğer hedefimiz de yerli ve milli demiryolu ve raylı ulaşım sistemleri sanayimizi geliştirmekti. Bu hususta yapılabilecek düzenlemeleri yaptık. Şu anda bizleri bir araya getiren TÜRASAŞ’ı, Orta Doğu'nun en büyük raylı sistem araç üreticilerinden birine dönüştürdük.” ifadelerini kullandı.

"TÜRASAŞ'I İNADINA BÜYÜTECEĞİZ"

TÜRASAŞ’ın, Eskişehir, Sakarya ve Sivas’taki tesisleriyle, yerli mühendislik gücüyle ürettiği yeni nesil lokomotiflerden elektrikli tren setlerine, yük vagonlarından, cer motorlarına ve bojiye kadar yeni nesil araçlarla; sadece Türkiye’nin değil, küresel demiryolu sektörünün de parlayan yıldızlarından olduğunu kaydeden Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Milli banliyö setlerimiz, E5000 Milli Elektrikli Lokomotifimiz, saatte 160 kilometre hıza sahip Yeni Sakarya tren setimiz… Dördüncü seti raylara indirdik, beşincisini, altıncısını da yakında raylara indirmiş olacağız. Yine 225 kilometre hıza sahip hızlı tren setimizin de prototipini üretmeye başladık. Onu da yakın zamanda raylarımızda göreceğiz.”

2019 yılında Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir Sivas ziyaretinde, Türkiye’de yapılan tüm yatırımlara engel olmaya çalışanlara karşı “TÜRASAŞ'ı inadına büyüteceğiz” sözlerini anımsatan Bakan Uraloğlu, “Hamdolsun biz de geçen yıl demiryolu araçlarının en önemli bileşeni olan Boji Üretim Fabrikası’nı açarak 74 yıl aradan sonra TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğü’ne fabrika kazandırdık ve Sivaslı hemşerilerimize istihdam oluşturduk. Hatta bugünkü törenimizde TÜRASAŞ’ın son alımla birlikte bünyesine kattığı 268 nitelikli işçimizden işlemlerini tamamlayan 240 kardeşimiz de görevlerine başlayacaklar. Bu vesileyle her birine, bu büyük ailenin yeni üyeleri olarak hoş geldiniz diyor, yüce Rabbimizden kazasız ve belasız başarılarla dolu bir çalışma hayatı diliyorum.” diye konuştu.

UAIS TİPİ ASKERİ ARAÇ TAŞIMA VAGONLARI YÜZDE 95 YERLİLİK ORANIYLA ÜRETİLDİ!

Bugün teslim edilen UAIS tipi askeri araç taşıma vagonlarının yüzde 95 yerlilik oranıyla, tamamen Türk mühendislerinin alın teriyle üretildiğini belirten Bakan Uraloğlu, “22 ton dara ağırlığında, 14,5 metre uzunluğunda ve 68 ton yük taşıma kapasitesine sahip bu vagonlar, saatte 100 kilometre hıza ulaşabiliyor. Bu vagonlarından ilk etapta 100 adet üretmeyi planladık ve üretimi tamamladığımız ilk 50 vagonu TCDD Taşımacılık’a teslim etmenin gururunu yaşıyoruz. Kalan 50 vagonu da önümüzdeki yıl içerisinde teslim edeceğiz.” dedi.

TSK ENVANTERİNDEKİ 104 ASKERİ ARAÇTAN 78'İNİ TAŞIYABİLECEK!

Sivil taşımacılığa da hizmet edecek bu vagonların özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki 104 askeri araçtan 78’ini taşıyabilecek şekilde üretildiğine dikkati çeken Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Başta Altay Tankı olmak üzere Korkut, Samur, Kirpi, Zırhlı Personel Taşıyıcı ve TOMA gibi ulusal güvenliğimiz için öneme haiz stratejik araçları demiryoluyla güvenli, hızlı ve çevreci bir şekilde taşıyacak. TÜRASAŞ’ın ürettiği bu vagonlar milletimizin bağımsızlığı ve güvenliği için demiryollarının taşıdığı stratejik ruhun bir yansıması olarak, Silahlı Kuvvetlerimizin gücüne güç katacak. Üstelik TSI sertifikasına sahip bu vagonlarımız, Avrupa demiryollarında da kullanılabilecek ve Türkiye’nin demiryolu teknolojisini küresel arenada da gururla temsil edecektir.”

"YAKLAŞIK 202 MİLYAR LİRA YATIRIM GERÇEKLEŞTİRDİK"

Bakan Uraloğlu, coğrafi konumuyla Orta Karadeniz sahilini iç kesimlere ve Güneydoğu’ya bağlayan Sivas’ın, doğu-batı yönünde de İran sınırından Çanakkale’ye kadar Anadolu’yu kat eden D-200 Devlet Yolu güzergahında bulunduğunu söyledi. Sivas’ın konumu gereği ülkenin tüm kara ve demiryolu güzergâhlarının arasında bir köprü niteliği de taşıdığını belirten Bakan Uraloğlu, “Bu nedenle Sivas ulaşım ağını güçlendirecek her projenin öneminin farkındayız ve tüm projelerimizi yakinen takip ediyoruz. Bugüne kadar Sivas’ın ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 202 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. 2002 yılında 24 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 836 kilometreye, 7 kilometre olan bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu ise 617 kilometreye yükselttik.” dedi.

Bakan Uraloğlu ayrıca, Şarkışla-Kaynar, Hafik-Doğanşar, Sivas-Çamlıbel-Tokat, Koyulhisar-Mesudiye,Reşadiye-Gölova-İmranlı Ayrımı ile Kangal-Çetinkaya Ayrım Divriği Yolları ile Numune Hastanesi Köprülü Kavşağı gibi önemli karayolu projelerini hayata geçirdiklerini de kaydetti.

Kış aylarında yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımı zorlaştıran bin 750 metre rakımlı Yağdonduran Geçiti’nde bin 567 metre uzunluğundaki Yağdonduran Tüneli’ni bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında, çift tüplü olarak inşa ettiklerini anımsatan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Sivas’ın ulaşım ağını tüm ulaşım modlarıyla birlikte güçlendiriyoruz. 2010 yılında modern mimariyle Selçuklu mimarisini birleştiren özgün tasarımıyla 3 milyon kapasiteli Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’nı hizmete açtık. Açıldığı günden bu yana Ankara-Sivas arasında YHT ile yaklaşık 1 milyon 900 bin yolcu taşıdık.”

Sivas’ta bugün gelinen noktada, adeta tarih yazdıklarını söyleyen Bakan Uraloğlu, “Son 23 yılda gerçekleştirdiğimiz doğru yatırım hamleleri ile ülkemizin kavşak noktasında yer alan ilimiz, yeniden canlandı ve hareketlendi. Bundan sonra da Sivas, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından desteklenen yeni projelerle, yeni atılımlarla bölgesel ve ulusal alanda ülkemizin vitrini haline gelmeye devam edecektir.” dedi.