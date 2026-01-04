HABER

Bakan Yerlikaya: "4 adet kaçak silah imalathanesini deşifre ettik"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14 il merkezli silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamada, "202 şüpheliyi yakaladık, 4 adet kaçak silah imalathanesini deşifre ettik" dedi.

Bakan Yerlikaya, jandarma ekipleri tarafından, 14 il merkezli silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 4 adet kaçak silah imalathanesinin deşifre edildiğini belirterek, 202 şüphelinin de yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"14 il merkezli ’silah ve mühimmat kaçakçılığına’ yönelik son 2 haftadır jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 398 adet ruhsatsız tabanca, 175 adet ruhsatsız av tüfeği, 32 adet uzun namlulu tüfek ele geçirdik. 202 şüpheliyi yakaladık, 4 adet kaçak silah imalathanesini deşifre ettik. Bu şüphelileri yakalayarak hem ruhsatsız silahlarla işlenebilecek suçları engelledik hem de halkımızın huzurunu kaçıran çetelere ve organize suç örgütlerine silah temin edilmesinin önüne geçtik. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma Asayiş Daire Başkanlığımız koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul, Antalya, Diyarbakır, Adana, Van, Afyonkarahisar, Zonguldak, İzmir, Hakkari, Çorum, Kocaeli, Rize, Mersin ve Konya’da operasyonlar düzenledik. Silah ve mühimmat kaçakçılığıyla mücadelemiz, yalnızca yasa dışı silah ticaretini değil, bu silahlarla işlenebilecek her türlü suçu da engellemeye yöneliktir. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Kaynak: İHA

