Bakan Yerlikaya’dan dikkat çeken mesaj: 'Gereği yapılacak, sokağın provoke edilmesine izin vermeyeceğiz'

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın önünde alınan polis önleminin ardından yaşanan gerginlik üzerine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya' açıklama yaptı. Yerlikaya, "Mahkeme kararlarını yok saymak, halkı sokağa dökmeye çalışmak açıkça hukuka meydan okumaktır. Hiç kimse kanunların üstünde değildir. Devlet, hukuka aykırı her girişime karşı kararlılıkla gereğini yapacaktır" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya CHP İstanbul İl binası önünde yaşanan gerginlik hakkında dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Bakan Yerlikaya açıklamasında “Sokak çağrıları yaparak, kamu düzeninin ve milletimizin huzurunun bozulmasına, sokakların provoke edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde;

"İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 02.09.2025 tarihli ara kararıyla, CHP İstanbul İl Başkanı ve kurulları görevden tedbiren uzaklaştırılmış, yerine Geçici Kurul atanmıştır. Mahkeme kararlarını yok saymak, halkı sokağa dökmeye çalışmak açıkça hukuka meydan okumaktır. Hiç kimse kanunların üstünde değildir. Devlet, hukuka aykırı her girişime karşı kararlılıkla gereğini yapacaktır. Sokak çağrıları yaparak, kamu düzeninin ve milletimizin huzurunun bozulmasına, sokakların provoke edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz."

