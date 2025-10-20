HABER

Bakan Yerlikaya'dan sert tepki: "Hiç kimse polisimize 'düşman' deme alçaklığına cüret edemez"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da 'terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi. "Hiç kimse polisimize 'düşman' deme alçaklığına cüret edemez" diyen Bakan Yerlikaya "Bunlar, siyasi tartışma maskesi altında demokrasimizi zehirleme ve Terörsüz Türkiye’ye yönelik bir suikast teşebbüsüdür" ifadelerini kullandı.

Hazar Gönüllü

Diyarbakır'da "Türkiye’nin Huzuru" toplantısı gerçekleşti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya toplantının ardından basın açıklaması yaptı. Bakan Yerlikaya, geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'da terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için düzenlenen yürüyüşte polise "düşman" denmesine tepki gösterdi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN SERT TEPKİ: "BU SÖYLEMİ LANETLİYORUM"

Yerlikaya'nın konuşmasındaki dikkat çeken kesitler şöyle:

"Hiç kimse, gece-gündüz demeden fedakarca görev yapan, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için, huzur ve güvenliği için canından geçen, serden geçen polisimize, “düşman” deme alçaklığına cüret edemez. Buna müsaade etmeyiz. Bu söylemi lanetliyorum. Polislerimiz, aziz milletimizin evlatlarıdır Bizim kahramanlarımızdır. Kara Vatan’da, Mavi Vatan’da, Siber Vatan’da Huzurun ve güvenliğin teminatlarıdır. Altını çizerek söylüyorum: Siyasi fikir ifade etmekle; devletimizin niteliklerine, kurucu iradesine, milletimizin değerlerine yönelik, saldırgan, hakaretamiz söylem ve eylemler, aynı şey değildir.

"PROVOKASYONLARA TESLİM OLMAYACAĞIZ"

Bunlar, siyasi tartışma maskesi altında demokrasimizi zehirleme ve Terörsüz Türkiye’ye yönelik bir suikast teşebbüsüdür. Tekrar söylüyorum: Bizim gündemimiz kardeşliğimizi büyütmedir. Huzur ve güvenliğin tesisidir. Büyük ve Güçlü Türkiye’dir. Provokasyonla yönlendirilen, fanatizme götüren söylemler milletimizin iradesine ihanettir. Türkiye Yüzyılı’na yürürken; provokasyonlara teslim olmayacağız. Birlikte üreteceğiz, birlikte çalışacağız, Allah’ın izniyle birlikte kazanacağız.

"BU ÜLKENİN GÜNDEMİNDEN TAMAMEN SİLİNECEK"

Aziz milletimizin sağduyusu, tarih bilinci ve kardeşlik mayası her türlü fitneyi boşa çıkaracaktır. İnşallah 'terörsüz Türkiye' hedefi ile; bu topraklarda gözyaşının değil, Umudun yeşereceği, kalkınmanın hâkim olduğu bir geleceği, hep birlikte inşa edeceğiz. Milletimizin cesaretiyle, devletimizin kararlılığıyla, terör bu ülkenin gündeminden tamamen silinecektir. Çünkü bizim en büyük gücümüz; İnancımız, kardeşliğimiz, birlik ve beraberliğimiz ve ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde millet olma irademizdir.

"HİÇBİR GÜÇ MİLLETİMİZİN ÖNÜNDE DURAMAYACAK"

Evelallah, bu irade oldukça, bu kardeşlik yükseldikçe, hiçbir güç milletimizin önünde duramaz, duramayacaktır. Bin yıldır birlikte yürüdüğümüz bu yolu, ebediyen birlikte yürüyeceğimizden de hiç kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü biz Türk'üyle, Kürt'üyle, biriz, beraberiz ve biz birlikte Türkiye’yiz.

