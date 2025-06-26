Bakan Yerlikaya duyurdu! 1 milyar liralık suç ağı çökertildi... 51 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile 15 ilde düzenlenen geniş çaplı operasyonların detaylarını paylaştı.

1 MİLYAR 132 MİLYON LİRALIK HESAP HAREKETİ TESPİT EDİLDİ

Bakan Yerlikaya, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve bilişim sistemleri kullanılarak yapılan suçlarla bağlantılı 98 kişinin yakalandığını duyurdu. Şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 1 milyar 132 milyon TL'lik para hareketi tespit edildi.

51 KİŞİ TUTUKLANDI

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İl Jandarma Komutanlıklarının koordinasyonunda Ankara, Gaziantep, Manisa, Afyonkarahisar, Denizli, Aydın, Antalya, Mersin, Kastamonu, Tokat, Muğla, Elazığ, Balıkesir, Yalova ve Batman'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 51 kişi tutuklandı, 38 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin ise işlemleri sürüyor.

Şüphelilerin, sahte internet siteleri kurarak kendilerini sigortacı ve bankacı olarak tanıttıkları, düşük faizli kredi vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları, yasa dışı bahis oynattıkları, internet üzerinden yasa dışı sorgu paneli kullanarak kişisel bilgileri ele geçirip bu verilerle dolandırıcılık gerçekleştirdikleri belirlendi.

Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal, kripto cüzdan, SIM kart, cep telefonu ve banka kartı ele geçirildi.