HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bursa’da yaralı pelikan ve gri balıkçıl için seferberlik

Bursa’da bitkin ve yaralı halde bulunan pelikan ile gri balıkçıl kuşu, duyarlı vatandaşların ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bursa 2. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alınarak tedaviye alındı.

Bursa’da yaralı pelikan ve gri balıkçıl için seferberlik

Bursa’da yaban hayatının korunmasına yönelik çalışmalarını sürdüren DKMP ekipleri, vatandaşlardan gelen ihbarlar üzerine harekete geçti. Bitkin ve yaralı halde bulunan bir pelikan ile gri balıkçıl kuşu ekipler tarafından teslim alınarak tedavi altına alındı. Veteriner hekimlerin gözetiminde tedavileri devam eden iki kuşun yeniden sağlığına kavuşması için çalışma yürütülüyor. Ekipler, tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından pelikan ve gri balıkçılın yeniden doğal yaşamlarına dönerek özgürce kanat çırpmasını hedefliyor.

DKMP Bursa 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, yaralı kuşların kurtarılmasında duyarlı vatandaşların ihbarlarının önemli rol oynadığına dikkat çekilerek, ihbarda bulunan vatandaşlara teşekkür edildi.

Ekiplerin yaban hayatını korumaya yönelik çalışmalarının aralıksız sürdüğü belirtildi.

Bursa’da yaralı pelikan ve gri balıkçıl için seferberlik 1

Bursa’da yaralı pelikan ve gri balıkçıl için seferberlik 2

Bursa’da yaralı pelikan ve gri balıkçıl için seferberlik 3

Bursa’da yaralı pelikan ve gri balıkçıl için seferberlik 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbullular dikkat! Yarın başlıyor, 180 gün sürecekİstanbullular dikkat! Yarın başlıyor, 180 gün sürecek
Kars'ta kar yağışı ve zirai don uyarısıKars'ta kar yağışı ve zirai don uyarısı

Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Afyonkarahisar'daki saldırının perde arkası ortaya çıktı!

Afyonkarahisar'daki saldırının perde arkası ortaya çıktı!

Fatma Betül Sayan Kaya Cumhuriyet tarihinde bir ilk oldu

Fatma Betül Sayan Kaya Cumhuriyet tarihinde bir ilk oldu

Sürprizler var! Sergen Yalçın A Milli Takım aday kadrosunu açıkladı

Sürprizler var! Sergen Yalçın A Milli Takım aday kadrosunu açıkladı

Seksapalite çıkışıyla gündem olmuştu! Derin dekolteli cesur tercih

Seksapalite çıkışıyla gündem olmuştu! Derin dekolteli cesur tercih

Benzinden sonra motorine indirim geliyor! Tarih belli oldu

Benzinden sonra motorine indirim geliyor! Tarih belli oldu

Emekliye 'yüzde 50 zam' iddiası! Özgür Erdursun tek tek hesap yaparak açıkladı

Emekliye 'yüzde 50 zam' iddiası! Özgür Erdursun tek tek hesap yaparak açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.