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Bakan Yerlikaya duyurdu: 4,4 milyon kök kenevir ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır’da 100 tondan fazla toz esrar elde edilebilecek 4 milyon 459 bin adet kök kenevir ve skunk ile 150 kg esrar ele geçirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya duyurdu: 4,4 milyon kök kenevir ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır’da jandarma tarafından düzenlenen narkotik operasyonunu sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; yerli taarruzi insansız hava aracı AKINCI'nın ilk kez kullanıldığı operasyonda, uyuşturucu ekili araziler ve uyuşturucu tacirleri yakın takibe alındı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucu; Batman, Muş, Elazığ, Şanlıurfa, Bingöl ve Mardin İl Jandarma Komutanlıklarının desteğiyle 124 operasyonel tim, 1250 personelin katılımıyla operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 25 şüpheli yakalandı, 100 tondan fazla toz esrar elde edilebilecek, 4 milyon 459 bin kök kenevir ve skunk ile 150 kilogram esrar ele geçirildi.

Şüphelilerden 17'si çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 8'i hakkında adli kontrol kararı verildi.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Ali Yerlikaya
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