Bakan Yerlikaya duyurdu! Bolu'daki yangın faciasında raporlar tamamlandı

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın ile ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya,faciaya ilişkin raporların tamamlandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "21 Ocak Salı günü Kartalkaya’da meydana gelen yangında maalesef 78 vatandaşımız hayatını kaybetti. Milletçe yüreğimiz yandı. Yangının hemen ardından görev alanımızla ilgili İçişleri Bakanlığı olarak iki Mülkiye Müfettişi görevlendirdik ve derhal inceleme çalışmalarına başladılar. Müfettişlerimiz; Bolu Belediyesi ile ilgili raporunu 28 Ocak tarihinde (7. gün), İl Özel İdaresi ile ilgili raporunu ise 31 Ocak tarihinde (10. gün) tamamladı ve Bolu Valiliği'ne teslim etti. Bolu Valiliğimiz de müfettiş raporlarını Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ilk günden itibaren ifade ettikleri gibi, yangında ihmali olanlar, milletimizin yüreğini yakanlar hak ettikleri cezaları çekecekler. Bu vesileyle yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet; yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır