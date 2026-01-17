HABER

Bakan Yerlikaya duyurdu! Kırmızı bülten ve difüzyonla aranan şahıslar yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kırmızı bülten ve kırmızı difüzyonla aranan 12 suçlu ve ulusal seviyede aranan 5 suçlunun yakalandığını açıkladı. Kırmızı bülten ve kırmızı difüzyonla aranan şahısların ülkeye iadelerinin sağlandığı da öğrenildi.

Doğukan Akbayır

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 17 suçlunun yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya suçlularla ilgili bilgilendirme yaptı.

17 SUÇLU YAKALANDI

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya kırmızı bülten
