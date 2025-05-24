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Bakan Yerlikaya duyurdu! Kırmızı Bültenle aranan 3 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırmızı Bültenle aranan 3 suçlunun yakalandığını ve Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya duyurdu! Kırmızı Bültenle aranan 3 kişi yakalandı
Doğukan Akbayır

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırmızı Bültenle aranan 3 suçlunun yakalanarak Türkiye’ye getirildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya açıklamasında, “Kırmızı Bültenle Aradığımız 3 Suçluyu daha, Ülkemize Getirdik. Bizden kaçamayacaklar. Bu kabine dönemimizde 337 suçlunun ülkemize iadesini sağladık” ifadelerini kullandı.

ali yerlikaya

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

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Ali Yerlikaya
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