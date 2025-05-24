Bakan Yerlikaya duyurdu! Kırmızı Bültenle aranan 3 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırmızı Bültenle aranan 3 suçlunun yakalanarak Türkiye’ye getirildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya açıklamasında, “Kırmızı Bültenle Aradığımız 3 Suçluyu daha, Ülkemize Getirdik. Bizden kaçamayacaklar. Bu kabine dönemimizde 337 suçlunun ülkemize iadesini sağladık” ifadelerini kullandı.
Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:
“Kırmızı Bültenle Aradığımız 3 Suçluyu daha, Ülkemize Getirdik. Bizden kaçamayacaklar. Bu kabine dönemimizde 337 suçlunun ülkemize iadesini sağladık”— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 24, 2025
🟥 Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Ç.A. ve M.D.Ç. ile ulusal seviyede aranan H.D. isimli şahıslar yakalandı ve… pic.twitter.com/C8Mf60Vzrg
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