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Bakan Yerlikaya duyurdu! Kırmızı bültenle aranıyorlardı: 3'ü de kıskıvrak yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kırmızı bültenle aranan 3 şahsın yurtdışından Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya duyurdu! Kırmızı bültenle aranıyorlardı: 3'ü de kıskıvrak yakalandı
Doğukan Akbayır

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kırmızı bülten seviyesinde aranan şahısların ülkeye iadelerinin sağlandığını duyurdu.

ali yerlikaya

3'Ü DE KISKIVRAK YAKALANDI

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

"Kırmızı Bültenle Aradığımız Suçluları Yurtdışında Ortak Operasyonlarla Yakalayıp Tek Tek Ülkemize Getirmeye Devam Ediyoruz

Kırmızı Bültenle Uluslararası Seviyede Aradığımız A.H., T.H.C. ve F.M. isimli şahıslar yurtdışında yakalandı. A.H. ve T.H.C. isimli şahısların ülkemize iadeleri sağlandı. F.M. isimli şahsın ise iade süreci devam ediyor.

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“Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aradığımız ve “Orkinos-Bulut” operasyonunun hedef şahıslarından olan A.H., Dubai’de yakalandı ve ülkemize iadesi sağlandı.

“Tasarlayarak öldürme, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve resmi belgede sahtecilik” suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aradığımız T.H.C., İran’da yakalandı ve ülkemize iadesi sağlandı.

"Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama, uyuşturucu madde ithal etme" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aradığımız F.M., Kolombiya'da yakalandı. Ülkemize iade süreci devam ediyor.

Adalet Bakanlığımız ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum

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Interpol-Europol Daire Başkanlığımızı, Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göç İdaresi Başkanlıklarımız ile Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Uluslararası güçlü iş birliğimizle, hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.

Devletimizin nefesi, terör ve iş birlikçilerinin, organize suç örgütlerinin, zehir tacirlerinin ve suç odaklarının her zaman ensesindedir."

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Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya
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