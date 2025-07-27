Bakan Yerlikaya duyurdu! Orman yangınlarıyla ilgili 3 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 22-27 Temmuz tarihleri arasında çıkan orman yangınlarıyla ilgili 7 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Bakan Yerlikaya 3 kişinin tutuklandığını, 4 kişi hakkında adli kontrol verildiğini ifade etti.
Yerlikaya paylaşımında şunları ifade etti:
"22-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında meydana gelen Orman Yangınlarıyla ilgili Jandarmamız tarafından;
7 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Bunların 3’ü tutuklandı; 4’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.
Sakarya Hendek Kocatöngel Mahallesinde; 22 Temmuz’da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, tarla temizlemek maksadıyla yakılan ateşin ormanlık alana sıçraması sonucu meydana geldiği belirlendi. M.Ç. ve N.O. isimli şüpheli şahıslar hakkında adli kontrol kararı verildi.
Karabük-Ovacık Kışla Köyünde; 23 Temmuz’da başlayıp 26 Temmuz’da söndürülen orman yangınının çıktığı bölgede bulunduğu belirlenen B.K. isimli şüpheli şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi.
Özellikle sıcak yaz günlerinde ormanlarımızı korumak adına vatandaşlarımızın çok daha temkinli ve tedbirli olmaları büyük önem taşıyor.
Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun."
22-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında meydana gelen Orman Yangınlarıyla ilgili Jandarmamız tarafından;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 27, 2025
🔻7 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Bunların 3’ü tutuklandı; 4’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.
🟥 Sakarya Hendek Kocatöngel Mahallesinde; 22 Temmuz’da başlayıp aynı gün… pic.twitter.com/b62OPwYIlT
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