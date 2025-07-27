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Bakan Yerlikaya duyurdu! Orman yangınlarıyla ilgili 3 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan 7 şahıstan 3'ünün tutuklandığını açıkladı. 4 kişi hakkında adli kontrol verildiğini ifade eden Yerlikaya, "Özellikle sıcak yaz günlerinde ormanlarımızı korumak adına vatandaşlarımızın çok daha temkinli ve tedbirli olmaları büyük önem taşıyor" dedi.

Bakan Yerlikaya duyurdu! Orman yangınlarıyla ilgili 3 kişi tutuklandı
Recep Demircan

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 22-27 Temmuz tarihleri arasında çıkan orman yangınlarıyla ilgili 7 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Bakan Yerlikaya 3 kişinin tutuklandığını, 4 kişi hakkında adli kontrol verildiğini ifade etti.

Bakan Yerlikaya duyurdu! Orman yangınlarıyla ilgili 3 kişi tutuklandı 1

Yerlikaya paylaşımında şunları ifade etti:

"22-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında meydana gelen Orman Yangınlarıyla ilgili Jandarmamız tarafından;

  • 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Bunların 3’ü tutuklandı; 4’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

  • Sakarya Hendek Kocatöngel Mahallesinde; 22 Temmuz’da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, tarla temizlemek maksadıyla yakılan ateşin ormanlık alana sıçraması sonucu meydana geldiği belirlendi. M.Ç. ve N.O. isimli şüpheli şahıslar hakkında adli kontrol kararı verildi.

  • Sakarya Akyazı Boztepe Mahallesinde; 22 Temmuz’da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, A.B. isimli şüpheli şahsın eskimiş yatağını yakmaya çalıştığı esnada ateşin ormanlık alana sıçraması sebebiyle meydana geldiği belirlendi. Şüpheli şahıs tutuklandı.

Bakan Yerlikaya duyurdu! Orman yangınlarıyla ilgili 3 kişi tutuklandı 2

  • Karabük-Ovacık Kışla Köyünde; 23 Temmuz’da başlayıp 26 Temmuz’da söndürülen orman yangınının çıktığı bölgede bulunduğu belirlenen B.K. isimli şüpheli şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi.

  • Balıkesir-Savaştepe Karaçam Mahallesinde; 25 Temmuz’da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının bir işletmede temizlik maksadıyla yakılan ateşin ormanlık alana sıçraması nedeniyle meydana geldiği belirlendi. Bu kapsamda yangın çıkan bölgede bulunduğu tespit edilen N.A., H.S. ve M.S. isimli şüpheli şahıslar gözaltına alındı. 2’si tutuklandı, 1’i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Özellikle sıcak yaz günlerinde ormanlarımızı korumak adına vatandaşlarımızın çok daha temkinli ve tedbirli olmaları büyük önem taşıyor.

Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun."

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Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya
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