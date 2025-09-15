Bakan Yerlikaya duyurdu! Siber suçlarla mücadele kapsamında 364 şüpheli yakalandı

Siber suçlarla mücadele kapsamında son 10 günde düzenlenen operasyonlarda toplam 364 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından operasyonların detaylarını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, yaptığı paylaşımda "Siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi’mize bildirin, biz gereğini yapalım." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle:

"23 il merkezli “Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarımızda; 125 şüpheli şahıs tutuklandı. 94’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Şüphelilerin; ”Sigorta hizmeti, kiralık bungalov, hediye çeki ve yatırım danışmanlığı” temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları, Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettikleri, Müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak, haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Ankara, Antalya, Ardahan, Balıkesir, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Mersin, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Sivas ve Van merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Valilerimizi, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, Polislerimizi ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi’mize bildirin, biz gereğini yapalım."



Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır