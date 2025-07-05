Bakan Yerlikaya duyurdu: Uyuşturucu ticaretine büyük darbe!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli yürütülen ve Norveç’in başkenti Oslo dahil olmak üzere toplam 6 ilde gerçekleştirilen büyük çaplı operasyonla, üç ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

20 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, MASAK, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve uluslararası emniyet birimlerinin desteğiyle yürütülen operasyonlarda; suç işlemek amacıyla örgüt kurma, uyuşturucu madde ithali, suçtan elde edilen mal varlıklarını aklama suçlarına yönelik çalışmalar yapıldı.

İsveç tarafından kırmızı bültenle aranan İ.A.Ç. ve Norveç tarafından kırmızı bültenle aranan Y.K.'nin de aralarında bulunduğu 20 şüpheli yakalandı.

1,5 MİLYAR TL'LİK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Ortak operasyonlar sonucu yurt dışında toplam 1 ton 540 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. MASAK raporları doğrultusunda şüphelilere ait 53 taşınmaz, 27 araç, 15 şirket ve ortaklık olmak üzere yaklaşık 1,5 milyar TL değerindeki mal varlığına el konuldu.

Bakan Yerlikaya, operasyonlara destek veren İsveç ve Norveç emniyet birimlerine teşekkür ederken, “Milletimizin huzur ve güvenliği için suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla sürecek” mesajını verdi.