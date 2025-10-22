Bakan Yerlikaya, görüntüleri paylaşıp Yeni Trafik Kanunu Teklifini hatırlattı: "Ehliyeti 60 gün geri alınacak"

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde süratli bir şekilde giden motosiklet sürücüsü, önündeki araçlara makas attı. O anları kask kamerasıyla kaydeden sürücünün görüntüleri sosyal medyada tepki çekti.

"BU CEZA CAYDIRICI OLABİLİR Mİ?"

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri görüntülerin ardından harekete geçerek sürücüyü yakaladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı paylaşımda, TBMM Genel Kurul gündeminde olan Yeni Trafik Kanunu Teklifi ile ilgili açıklama yaptı. Motosiklet sürücüsüne ceza kesildiğini hatırlatan Yerlikaya, "Mevcut kanunda “Makas atan sürücülerin ne ehliyeti alınıyor ne de araçları trafikten men ediliyor? Bu ceza caydırıcı mı olabilir mi?" ifadelerini kullandı.

“Yeni Trafik Kanunu Teklifine” göre bu motosiklet sürücüsünün ehliyeti 60 gün geri alınacak, motosikleti 60 gün trafikten men edilecek.❗️



"BU KABUL EDİLEMEZ"

Bakan Yerlikaya, "Yeni Trafik Kanunu Teklifine göre bu motosiklet sürücüsünün ehliyeti 60 gün geri alınacak, motosikleti 60 gün trafikten men edilecek" dedi. Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"2024 yılında “makas atan sürücüler” yüzünden 128 trafik kazası meydana geldi. 5 canımızı yitirdik. 218 vatandaşımız da yaralandı. BU KABUL EDİLEMEZ!

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü Y.C.K. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Motosiklet sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nca idari para cezası uygulandı.



Yeni Trafik Kanunu Teklifine göre: Makas atan,

Sürücüye 90 bin₺ idari para cezası uygulayacağız,

Sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve

Araçlarını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz.

Trafiğin akışını tehlikeye atan, makas atarak can güvenliğimizi hiçe sayan sürücüleri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. “Biz Gereğini Yaparız"