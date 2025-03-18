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Bakan Yerlikaya: "Milletin birlik ve beraberliğine kasteden kim varsa; devletin demir yumruğunu ensesinde görecektir"

18.03.2025 21:54
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Terörle mücadelede, asayişi sağlamada, uyuşturucu ile savaşta, kaçakçılıkla mücadelede, kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Bu vatanın bölünmez bütünlüğüne, bu milletin birlik ve beraberliğine kasteden her kim varsa; devletin demir yumruğunu ensesinde görecektir" dedi.

Bakan Yerlikaya: "Milletin birlik ve beraberliğine kasteden kim varsa; devletin demir yumruğunu ensesinde görecektir"

Bakan Yerlikaya, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma günü dolayısıyla bakanlıkta düzenlenen iftar programında şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Programda konuşan Yerlikaya, "110 yıl önce Çanakkale’de destan yazan tüm kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi, onur timsali gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Bugün, Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde, milletin evi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen, 'Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'ndeydik. Bu yıl, 306'ı İçişleri Bakanlığı personellerimize ait olmak üzere, toplam 644 şehit yakını ve gazimize, ülkemizin dört bir yanında 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı' takdim edildi. Bu vatan için anadan, yardan, candan geçen, gidip de dönmeyen ve şehadete yürüyen nice kahramanlar var. Kundaktaki yavrusuna doyamayan, sevdiğine kavuşamayan, öğrencilerini cepheye gönderip mezun veremeyen okullar var. Çanakkale’de imanla, vatan aşkıyla çarpan yürekler; öyle bir destan yazmıştır ki, dünyaya ibret, milletimize gurur vesilesi olmuştur. Bu millet, ne zaman dara düşse, bağrından kopan kahramanlar, onu düze çıkarmıştır. Çanakkale’de siperleri, Kurtuluş Savaşı'nda cepheleri, terörle mücadelede mevzileri, 15 Temmuz’da sokakları boş bırakmayan, serdengeçtilerin yurdudur burası" ifadelerini kullandı.

'KARARLILIKLA YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ'

Her daim görevde olduklarını dile getiren Bakan Yerlikaya, "İçişleri Bakanlığı olarak, 675 bin personelimizle, şehitlerimize ve gazilerimize olan ahde vefanın da bir gereği olarak; gece gündüz demeden çalışıyoruz. Terörle mücadelede, asayişi sağlamada, uyuşturucu ile savaşta, kaçakçılıkla mücadelede, kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Bu vatanın bölünmez bütünlüğüne, bu milletin birlik ve beraberliğine kasteden her kim varsa; devletin demir yumruğunu ensesinde görecektir" dedi. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya
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