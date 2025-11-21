HABER

Bakan Yerlikaya: Tek bir hedefimiz var, milletimizin huzur ve güvenliği

İçişleri Bakan Ali Yerlikaya, "Bizim İçişleri ailesi olarak tek bir hedefimiz var; 688 bin arkadaşımızla beraber ülkemizin, başta milletimizin huzur ve güvenliği" dedi.

Bakan Yerlikaya: Tek bir hedefimiz var, milletimizin huzur ve güvenliği

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir dizi ziyarette bulunmak için Kocaeli'ye geldi. Yerlikaya, ilk olarak İzmit’te esnafı ziyaret etti. Ardından Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'ı ziyaret eden Yerlikaya, burada şeref defterini imzaladı. Valilik sonrası Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ı ziyaret eden Yerlikaya, daha sonra Başiskele ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen 'Türkiye'nin Huzuru Toplantısı'na katıldı. Bakan Yerlikaya başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; Vali İlhami Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Göç İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kök, milletvekilleri kaymakamlar ve kurum temsilcileri katıldı.

'CANSİPERANE ÇALIŞIYORUZ'

Toplantı öncesi açıklama yapan Yerlikaya, "Göreve geldiğimiz günden beri illerimizde Türkiye'nin huzuru toplantıları, buluşmaları yapıyoruz. Kocaeli'mizde valimizin koordinasyonunda, onun önderliğinde, gece-gündüz demeden çalışan kahraman jandarmamız, emniyetimiz ve sahil güvenliğimizle birlikte nereden nereye geldik, neler yapıldı; bunların her birini çok detaylı bir şekilde ele alacağız. Bizim İçişleri ailesi olarak tek bir hedefimiz var; 688 bin arkadaşımızla beraber ülkemizin, başta milletimizin huzur ve güvenliği. Bunun için hiç durmadan, duraksamadan Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde cansiperane bir şekilde çalışıyoruz" dedi.

Bakan Yerlikaya: Tek bir hedefimiz var, milletimizin huzur ve güvenliği 1

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya
