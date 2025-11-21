HABER

Bakan Yerlikaya: "Tek hedefimiz 688 bin arkadaşımızla aziz milletimizin huzur ve güvenliği"

Kocaeli’de güvenlik toplantısında konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Tek bir hedefimiz var, içişleri ailesi olarak 688 bin arkadaşımızla beraber aziz milletimizin huzur ve güvenliği" dedi.

Bakan Yerlikaya, Kocaeli programı kapsamında İzmit ilçesindeki Yeni Cuma Camisi’nde cuma namazını kıldı. Yerlikaya, esnaf buluşması akabinde Vali İlhami Aktaş ile makamında görüştü.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ı da ziyaret eden Bakan Yerlikaya, ardından Başiskele ilçesindeki otelde düzenlenen ’Türkiye’nin Huzuru’ toplantısına katıldı.

"Tek bir hedefimiz aziz milletimizin huzur ve güvenliği"
Toplantı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, "Göreve geldiğimizden beri illerimizde ’Türkiye’nin Huzuru’ buluşmaları yapıyoruz. Kocaeli’de de Valiliğimizin koordinesinde bu ilin güvenliği ile ilgili gece gündüz demeden çalışan kahraman jandarmamız, emniyetimiz, sahil güvenliğimiz ile birlikte nerden nereye geldik, neler yapıldı gibi durumları her birini detaylı şekilde ele alacağız. Bizim tek bir hedefimiz var. İçişleri ailesi olarak 688 bin arkadaşımız ile beraber aziz milletimizin huzur ve güvenliği. Bu sebeple hiç durmadan Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan’ın liderliğinde can siperhane şekilde çalışıyoruz. Bu güne kadar içişleri ailemizin mensuplarına hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.
Toplantı basına kapalı gerçekleştirildi.

Toplantıya katılım yoğun oldu
Toplantıya Bakan Yerlikaya’nın yanı sıra Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir, Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tümamiral Serkan Tezel, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Bozkurt, milletvekilleri, jandarma, emniyet ve sahil güvenlik komutanlığından birçok yetkili katıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

