Bakan Yumaklı'dan Bursa, Karabük ve Kahramanmaraş'taki orman yangınlarıyla ilgili son durum açıklama! "Bursa'da 3 bin 515 vatandaşımız tahliye edildi"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, devam eden ve kontrol altına alınan orman yangınlarıyla ilglili açıklama yaptı. Bakan Yumaklı, "Bursa Karabük ve Kahramanmaraş'taki yangınlar devam ediyor. Bursa'da Orhaneli ve Kestel ilçelerinde iki ayrı yangın çıkmıştı. Gün içerisindeki aşırı rüzgar yeniden alevlenmelere sebep oldu" ifadelerini kullandı ve şu bilgiler aktardı;

"BURSA'DA 3 BİN 515 VATANDAŞIMIZ TAHLİYE EDİLDİ"

"3 ilimizde 4 yangın var. Bursa'da devam eden iki yangın ile Karabük ve Kahramanmaraş'taki yangınlar devam ediyor. Orhaneli'de aşırı rüzgar oldu ve yeniden alevler yükseldi. Kestel yangınında her geçen dakika daha iyiye gidiyoruz.

Bursa'da 3 bin 515 vatandaşımız tahliye edildi.

Büyüme potansiyeli olan yangınlardı. Havanın çok aşırı sıcak olması sebebiyle yeniden alevlerin yaşanması sebebiyle soğutma çalışmaları bitine kadar tam kontrol sağlandı diye aktarmıyoruz bilgiyi

"COĞRAFİ ŞARTLAR EKİPLERİMİZİN MÜDAHALESİNİ ZORLAŞTIRIYOR"

Bursa Karabük ve Kahramanmaraş'taki yangınlar devam ediyor. Bursa'da Orhaneli ve Kestel ilçelerinde iki ayrı yangın çıkmıştı. Gün içerisindeki aşırı rüzgar yeniden alevlenmelere sebep oldu.

Karabük'teki coğrafi şartlar ekiplerimizin müdahalesini zorlaştırıyor.

Kahramanmaraş'taki yangının enerjisini düşürdük. Hava araçlarıyla ulaşabildiğimiz tüm alanlara ulaşacağız. Tedbiri elden bırakmayacağız.

Orman yangınlarına sebep olmana vatana kurşun sıkmaktan farkı yok.

"BU MÜCADELEYE SAYGI DUYMAYANLAR VAR"

Bu mücadeleye saygı duymayanlar var. Çeşitli dezenformasyonlar ile yapılanları farklı anlatanlar var. Onlarla mücadele ederek vaktimizi kaybetmek istemiyoruz. Doğru bilgileri biz buradan kamuyouna aktarıyoruz, aktarmaya devam edeceğiz.

"TÜRKİYE AĞAÇLANDIRMADA AVRUPA LİDERİ"

Türkiye ağaçlandırmada Avrupa lideri. Yanan alanlar mutlaka sene sonuna kadar tohumla ve fidanla buluşturulur. Yanan alanlarda Anayasa gereği ağaçlandırma dışında bir tasarrufta bulunmak mümkün değil.

Her şey düzelir telafi edilir ama giden canlar geri gelmez. Bu uğurda canını ortaya koyan ve hayatını kaybeden kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına tekrardan başsağlığı diliyorum."