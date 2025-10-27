Bakan Yumaklı cenazeye katıldı

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen'in annesi Şengül Özkan ayağındaki rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü Burdur Devlet Hastanesi'nde dün kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Şengül Özkan'ın cenazesi, sabah saatlerinde belediye morgundan alınarak Burdur merkezdeki evine götürüldü. Burada helallik alınmasının ardından Özkan’ın cenazesi, Düğer köyüne götürüldü. Şengül Özkan için öğle namazından sonra cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Özkan, köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, Isparta Valisi Abdullah Erin, Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, AK Parti Burdur milletvekilleri Adem Korkmaz ve Mustafa Oğuz, CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen cenaze töreninin ardından taziyeleri kabul etti.

Kaynak: DHA