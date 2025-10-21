Bakan Yumaklı'dan çok net mesaj: "Yanan alanlar hiçbir şekilde imara açılamaz"

Türkiye'de son yıllarda yaz aylarında meydana gelen orman yangınları ciğerlerimizi yaktı. Özellikle bu yaz birçok noktada çıkan orman yangınlarıyla canla başla mücadele edilirken, yangınlardan sonra yanan bölgelerin kurtarılması için de çalışmalar gerçekleştiriliyor.

BAKAN YUMAKLI: "YANAN ALANLAR HİÇBİR ŞEKİLDE İMARA AÇILAMAZ"

Neredeyse her yangından sonra 'imar' iddiası gündeme gelirken, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı konu özelinde önemli bir değerlendirmede bulundu. Bakan Yumaklı şu ifadeleri kullandı:

"Anayasamızın 169’uncu maddesi bizlere yanan orman alanlarını yeniden ağaçlandırma sorumluluğu veriyor. Bu noktada her yaz maalesef ki yangınların olduğu zaman dilimi içerisinde ortaya konan bir yalanın gerçeğini ifade etmek istiyorum. Yanan alanlar hiçbir şekilde imara açılamaz, orası tekrar ağaçlandırılmak zorundadır. Yanan alanların bir sonraki yılın sonuna kadar tohumla ve fidanla buluşmasını gerçekleştiriyoruz"

Bakan Yumaklı'nın açıklamalarından öne çıkan satır başları ise şu şekilde:



"Türkiye dünyada en fazla ağaçlandırma yapan ilk 4 ülke arasına girmiş oldu. Orman yangınları bütün dünyada önemli bir yer tuttu. Ülkemizde maalesef ki orman yangınlarının doğrudan ya da dolaylı yüzde 96’sı insan unsuru taşıdı. Bu yıl şu ana kadar 2982’si orman içinde 4110’u orman dışında olmak üzere 7092 yangınla mücadele ettik.

"ÜLKEMİZ İKİNCİ SIRADA YER ALMAKTA"

Toplam orman alanı içerisinde yanan alanlara baktığımızda ABD, Kanada ve AB ile ülkemizi kıyasladığımızda ülkemiz ikinci sırada yer almakta dolayısıyla verilen mücadelenin ne kadar önemli olduğunu buradan görmek mümkün.

"YEŞİL VATAN SEFERBERLİĞİ BAŞLATMIŞ OLUYORUZ"

Ülke sathında bir yeşil vatan seferberliği başlatmış oluyoruz. Bu seferberlikte bütün vatandaşlarımıza, kamu kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, özel sektörümüze, 86 milyon vatandaşımıza çok önemli görevler düşmekte. Bu faaliyetleri 1 yıl boyunca devam edecek. 1 yıl içerisinde 550 milyon fidanı ve tohumu toprakla buluşturmayı hedefliyoruz. Seferberliğin ilk noktası 11 Kasım Milli Ağaçlandırma günü olacak ve 1 yıl boyunca devam edecek. 11 Kasım’da 81 ilde 922 ilçede fidan dikim alanlarında bütün vatandaşlarımızla birlikte fidan dikeceğiz.

Bu yıl yangınla mücadelede şehit olan kahramanlarımız anısına 8 ilde 11 noktada hatıra ormanları kuruyoruz. Deprem bölgesinde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için 11 ilde hatıra ormanları kuruyoruz. 81 ilimizde Aile Yıl olması hasebiyle Aile Yılı ormanları kuruyoruz. Gazze soykırımında şehit olan 68 bin masum insan için Gazze Hatıra Ormanı kuruyoruz. Kızılay ile yaptığımız kampanya kapsamında 4.5 milyon fidanı dikmiş olacağız. Basketbol Federasyonumuzla imzalamış olduğumuz her basket bir fidan kampanyası kapsamında yine fidanlarımızı toprakla buluşturmuş olacağız. Benzer iş birliğimiz Futbol Federasyonu’muzla hayata geçmiş olacak.

Geleceğe Nefes Mobil uygulamasını da hayata geçirmiş olduk. Hepimiz Akıllı telefonlarımızdan mobil uygulama ile gelecegenefes.gov.tr/ sayfasından ne yapıyorsa burada da yapmış olacaklar. Vatandaşlarımız internet sitesi ve mobil üzerinden ücretiz fidanı sahiplenebilirler, kendileri veya sevdikleri için özel sertifikalar edinebilirler. Vatandaşlarımız fidanları sahiplenirken bizim o fidanı hangi ilde dikmemizi istiyorlarsa onu da sistem üzerinden belirleyebilecekler. Bu sitede hangi ilde ne kadar fidan sahiplenildiğini gösteren bir harita da sürekli olarak güncellenmiş olacak.

OGM bu taleplere çok hızlı bir şekilde geri dönüş yapacak. Geleceğe nefes olmak için uzun beklemelere hiçbir şekilde ihtiyaç olmayacak. Dinamik bir sistematiği biz buradan bütün kamuoyuna duyurmuş oluyoruz. Bu sistemle birlikte yeşil vatanımızın yeşiline katkıda bulunmuş olacağız.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü olarak biz ağaçlandırma çalışmalarını takvim dahilinde yapıyoruz. Vatandaşlarımızla el ele verdiğimizde gücümüz çok daha fazla artıyor. Vatandaşlarımızın katılımı bu seferberliğin en önemli unsuru. Bütün bu çalışmalarımızda bizlere destek olan, cesaretlendiren sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum. Herkesi 11 Kasım’da fidanları toprakla buluşturmaya davet ediyorum. 81 ilde aynı niyetle hep beraber toprağa imza atalım. Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil fidan olsun"