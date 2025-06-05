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Bakan Yumaklı denetimlere bizzat katıldı! "Şoför lazım dediler, geldim"

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Doğukan Akbayır

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda denetim ekipleriyle birlikte denetime çıktı. Ekip aracını da Bakan Yumaklı kullandı. Bakan Yumaklı ayrıca işletmelere de karekod uyarısında bulundu. Bakan Yumaklı işletmelerdeki karekod uygulamasının son tarihini 28 Temmuz olduğunu duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde denetimlerini sıklaştırdı. Bayramda çok tüketilen ürünlere yönelik yapılan denetim ekibine bu sefer Bakan Yumaklı da eşlik etti.

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“ŞOFÖR LAZIM DEDİLER BEN DE GELDİM”

Kendilerine Yumaklı’nın eşlik edeceğinden habersiz olan Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görevli gıda denetçileri şoför koltuğunda Bakan Yumaklı’yı görünce şaşırdı.

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Ekiplere “Şoför lazım dediler ben de geldim” diyen Yumaklı, personel ile birlikte denetimin yapılacağı işletmeye hareket etti.

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Personel ile sohbet eden Yumaklı, denetimler hakkında bilgi aldı.

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“BİZ DE BAKANI TANIYORUZ” DEYİN

Denetimde karşılaştıkları olaylar hakkında soru soran Yumaklı’ya, “Bazen birileri arama, birilerine ulaşma, birilerini tanıdığını göstermeye çalışanlar da oluyor.” cevabı üzerine Yumaklı, “O şekilde telefon açıp bir tanıdığının olduğunu göstermek isteyenlere siz de ‘Tamam siz kimi tanıyorsunuz bilmiyoruz ama biz de Bakanı tanıyoruz’ diye söyleyin.” ifadelerini kullandı.

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Denetimlerdeki asıl amacın uygunsuzluk tespit edip ceza kesmek olmadığını vurgulayan Yumaklı, amaçlarının vatandaşın güvenilir gıdaya ulaşması olduğunun altını çizdi.

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İŞLETMELERE KAREKOD UYARISI: SON TARİH 28 TEMMUZ

Ekiplerle denetim yapan Yumaklı, denetimin ardından Bakanlık tarafından geçen yıl uygulamaya alınan Gıda Denetimlerinde Karekod Uygulaması hakkında açıklamalarda bulundu.

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İşletmenin karekodu uygulamalı olarak TARIMCEBİMDE uygulaması aracılığıyla kontrol eden Yumaklı, şunları kaydetti:

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“28 Temmuz’a kadar süre vererek işletmelerin QR Kodlarını gelen müşterilerin görebileceği şekilde asmalarını istedik. Bugün de bu işlemi yapan işletmelerimizden biriyiz. Burayı daha önce Ramazan Bayramı öncesinde denetlemiştik. Bugün tekrar geldik. Çünkü bayram öncesinde ve esnasında çok tüketilen şekerlemelerin kullanıldığını biliyoruz. Üretim tesisine baktık. Ürünlerin paketlenmesinden sunumuna, etiketinden son kullanım tarihe kadar denetledik. Ben de mesai arkadaşlarıma iştirak ettim. Biz denetimleri firmaların önlem alması için yapıyoruz. Asıl önemli olan tüketicilerimizin güvenilir gıdaya ulaşması. Her zaman söylediğimiz gibi. Tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşmak en doğal hakkıdır. Biz de bakanlık olarak bütün arkadaşlarımızla birlikte bu hakkı sonuna kadar tavizsiz, toleransız korumaya devam edeceğiz.”

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı İbrahim Yumaklı
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