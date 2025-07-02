Bakan Yumaklı duyurdu! 6 bölgede yangınlar tamamen kontrol altına alındı... Kritik '1 hafta' uyarısı

Türkiye'de son günlerde çıkan orman yangınları ciğerlerimizi yaktı. Art arda gelen yangın haberlerinin ardından ekipler ve vatandaşlar çıkan yangınları söndürmek için büyük çaba sarf etti. Yangınların büyük bir bölümü kontrol altına alınırken, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yangınlardaki son durumla ilgili değerlendirmede bulundu ve vatandaşları önümüzdeki 1 hafta için uyardı.

Bakan Yumaklı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



"Son günlerde ülkemizde yaşanan orman yangınlarına karşı, Ormanın Kahramanları’nın gece gündüz demeden yürüttüğü etkin mücadele sonucunda; İzmir Seferihisar, İzmir Menderes, Manisa Akhisar, Manisa Kula, Manisa Saruhanlı, Bilecik Vezirhan’daki yangınlar tamamen kontrol altına alınmıştır.

ANTAKYA VE AHMETLİ'DEKİ YANGINLAR BÜYÜK ORANDA KONTROL ALTINDA

Hatay Antakya, Manisa Ahmetli’de ise büyük oranda kontrol sağlanmıştır. Soğutma çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir.

"ASIL BAŞARI YANGINLARIN HİÇ ÇIKMAMASINI SAĞLAMAKTIR"

Yangınlarla mücadelede başta kahraman ekip arkadaşlarımız ve orman yangın gönüllülerimiz olmak üzere, iş birliği içinde hareket eden tüm kamu kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarına ve aziz milletimize gönülden teşekkür ediyorum. Meteorolojik verilere göre önümüzdeki 1 hafta yangın riski olarak çok yüksek. Bakanlık olarak, Cumhuriyet tarihimizin en güçlü hava ve kara gücüyle alevlerle mücadeleye hazırız. Ancak bu savaş sadece bizim değil, hepimizin birlikte vermesi gereken bir mücadeledir. Unutmayalım: Asıl başarı, yangınları söndürmek değil, yangınların hiç çıkmamasını sağlamaktır. Bu nedenle her zamankinden daha dikkatli olmalıyız. Çünkü Yeşil Vatan, hepimizin ortak mirası ve sorumluluğudur.

BAKAN YUMAKLI UYARILARDA BULUNDU

Bunun için hatırlatmalarımızı tekrar yapalım: Anız yakmayalım, ormanlık alanlarda ateş yakmayalım, izmarit atmayalım, atıkları çöpe atalım, biçerdöver ve balya makineleri çalıştırırken mutlaka su tankeri ve yangın söndürme cihazı bulunduralım, en ufak bir duman gördüğümüzde bile vakit kaybetmeden 112’yi arayalım"