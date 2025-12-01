Bakan Yumaklı duyurdu: Asırları aşan o lezzet de AB tarafından tescillendi

Sosyal medya platformundan bu sabah bir açıklama yayınlayan Bakan Yumaklı; paylaşımında “Kahramanmaraş'ın asırları aşan lezzetleri sınırları da aşmaya devam ediyor. Maraş Çöreği, Çağlayancerit Cevizi ve Maraş Tarhanası'ndan sonra AB tarafından tescillenen bir başka

Kahramanmaraş lezzeti oldu. 🇪🇺 Böylelikle AB’den tescilli ürün sayımız 44’e yükseldi." İfadelerini kullandı.

Kendine özgü yapımı, taş fırında pişirilmesi ve geleneksel üretim yöntemiyle öne çıkan "Maraş Çöreği" Avrupa Birliği tarafından tescillendi. Yüzyıllardır Ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan bu lezzet Kahramanmaraş'ın AB tescili alan 3. ürünü, Türkiye'nin ise 44. ürünü oldu.