HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bakan Yumaklı duyurdu: Asırları aşan o lezzet de AB tarafından tescillendi

Avrupa Birliği tarafından tescillenen ürün sayımız 44'e yükseldi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kahramanmaraş'ın meşhur Maraş Çöreği'nin AB tarafından tescillenen bir başka lezzet olduğunu duyurdu.

Bakan Yumaklı duyurdu: Asırları aşan o lezzet de AB tarafından tescillendi

Sosyal medya platformundan bu sabah bir açıklama yayınlayan Bakan Yumaklı; paylaşımında “Kahramanmaraş'ın asırları aşan lezzetleri sınırları da aşmaya devam ediyor. Maraş Çöreği, Çağlayancerit Cevizi ve Maraş Tarhanası'ndan sonra AB tarafından tescillenen bir başka
Kahramanmaraş lezzeti oldu. 🇪🇺 Böylelikle AB’den tescilli ürün sayımız 44’e yükseldi." İfadelerini kullandı.

Kendine özgü yapımı, taş fırında pişirilmesi ve geleneksel üretim yöntemiyle öne çıkan "Maraş Çöreği" Avrupa Birliği tarafından tescillendi. Yüzyıllardır Ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan bu lezzet Kahramanmaraş'ın AB tescili alan 3. ürünü, Türkiye'nin ise 44. ürünü oldu.

Bakan Yumaklı duyurdu: Asırları aşan o lezzet de AB tarafından tescillendi 1

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'e şok suçlama!Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'e şok suçlama!
Kış ayının ilk günü kar yağacak iller belli oldu! 36 il için yağış uyarısıKış ayının ilk günü kar yağacak iller belli oldu! 36 il için yağış uyarısı

Anahtar Kelimeler:
İbrahim Yumaklı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
7 işçi hayatını kaybetmişti! Parfüm fabrikasının sahibi cezaevinde öldü

7 işçi hayatını kaybetmişti! Parfüm fabrikasının sahibi cezaevinde öldü

İlk önce kafasını arabaya vurdu, daha sonra da yere fırlattı! Bakın kim çıktı

İlk önce kafasını arabaya vurdu, daha sonra da yere fırlattı! Bakın kim çıktı

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Çok biliyorsanız siz yapın!

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Çok biliyorsanız siz yapın!

Feci kazada ölmüştü! Kızının son hali gündem oldu

Feci kazada ölmüştü! Kızının son hali gündem oldu

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.