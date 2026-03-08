HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bakan Yumaklı, huzurevindeki kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu’da partililerle bir araya geldi, huzurevinde yaşlı kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ü kutladı.

Bakan Yumaklı, huzurevindeki kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bir dizi programa katılmak için Kastamonu’yu ziyaret etti. Bakan Yumaklı’nın Kastamonu’daki ilk durağı AK Parti Kastamonu İl Başkanlığı oldu. İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu ve partililerle bir araya gelen Bakan Yumaklı’ya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş ile AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci eşlik etti. Ziyarette teşkilat üyeleri, ilçe belediye başkanları hazır bulundu.

Bakan Yumaklı, huzurevindeki kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nü kutladı 1

SOHBET ETTİ ÇİÇEK TAKDİM ETTİ

Bakan Yumaklı, daha sonra ziyaret ettiği Güldal Akşit Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde konaklayan vatandaşlarla bir araya geldi. Vali Meftun Dallı ve Milletvekili Halil Uluay'ın eşlik ettiği ziyarette Bakan Yumaklı, huzurevinde konaklayan kadınlara çiçek takdim edip 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Ziyaret hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Bakan Yumaklı, huzurevindeki kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nü kutladı 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Macron'dan İlham Aliyev'e tahliye için teşekkürMacron'dan İlham Aliyev'e tahliye için teşekkür
Kontrolden çıkan otomobil ağaçlara ok gibi saplandı: 2 ölü, 1 ağır yaralıKontrolden çıkan otomobil ağaçlara ok gibi saplandı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İbrahim Yattara Kadınlar Günü mesajları 2023
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Beklenen saldırı başladı mı? Tahran'da peş peşe patlamalar

Beklenen saldırı başladı mı? Tahran'da peş peşe patlamalar

İran yeni dini liderini seçti

İran yeni dini liderini seçti

Erman Toroğlu: "Osimhen'i atacak yüreğin yoksa hakemliği bırak"

Erman Toroğlu: "Osimhen'i atacak yüreğin yoksa hakemliği bırak"

Celal Karatüre yardım amaçlı iftara çağrıldı! İstediği ücret 'yok artık' dedirtti

Celal Karatüre yardım amaçlı iftara çağrıldı! İstediği ücret 'yok artık' dedirtti

Akaryakıta yeniden çifte zam geliyor!

Akaryakıta yeniden çifte zam geliyor!

APP plaka uyarısı! Araç sahipleri için EGM açıkladı: Plakanız geçerli mi?

APP plaka uyarısı! Araç sahipleri için EGM açıkladı: Plakanız geçerli mi?

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.