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Bakan Yumaklı: "İzinsiz şekilde tür toplayıcılığı yapan 2 yabancı uyruklu şahsa 1,4 milyon lira idari para cezası uyguladık"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Doğal mirasımız Nemrut Dağı Milli Parkı’ndan izinsiz şekilde tür toplayıcılığı yapan 2 yabancı uyruklu şahsa, ilgili mevzuatımız kapsamında 1,4 milyon lira idari para cezası uyguladık" dedi.

Bakan Yumaklı: "İzinsiz şekilde tür toplayıcılığı yapan 2 yabancı uyruklu şahsa 1,4 milyon lira idari para cezası uyguladık"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, resmi sosyal medya hesabından biyokaçakçılara ilişkin açıklamada bulundu. Yumaklı, Nemrut Dağı Milli Parkı’nda izinsiz tür toplayıcılığı yapan 2 yabancı uyruklu şahsa işlem uygulandığını ve 1,4 milyon lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

"İzinsiz şekilde tür toplayıcılığı yapan 2 yabancı uyruklu şahsa 1,4 milyon lira idari para cezası uyguladık"

Bakan Yumaklı, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Biyokaçakçılara göz açtırmıyoruz. Doğal mirasımız Nemrut Dağı Milli Parkı’ndan izinsiz şekilde tür toplayıcılığı yapan 2 yabancı uyruklu şahsa, ilgili mevzuatımız kapsamında 1,4 milyon lira idari para cezası uyguladık. DKMP ve Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü’nün eş güdüm içinde gerçekleştirdiği operasyonda ele geçirilen 16 çekirgeyi yeniden doğayla buluşturduk. Ülkemizin paha biçilemez ekolojik zenginliğini her alanda savunmaya ve korumaya devam edeceğiz."

Bakan Yumaklı: "İzinsiz şekilde tür toplayıcılığı yapan 2 yabancı uyruklu şahsa 1,4 milyon lira idari para cezası uyguladık" 1


Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Nemrut Dağı Tarım ve Orman Bakanlığı
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