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Bakanlar Bolat ve Yumaklı tarım politikaları ve ihracatı masaya yatırdı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarım politikaları ve ihracata ilişkin değerlendirme toplantısı yaptı.

Bakanlar Bolat ve Yumaklı tarım politikaları ve ihracatı masaya yatırdı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Ticaret Bakanlığımızda, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı ile bir araya geldik. Toplantımızda, ülkemizin tarım alanında attığı adımları, tarımsal alandaki stratejimizi, üreticilerimize, çiftçilerimize yönelik destekleri, tarım alanındaki ihracat politikalarını ve son günlerdeki hava koşullarının etkilerini ele aldık. Ticaret Bakanlığı olarak, başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarımızla koordinasyon içerisinde tarımsal üretimin en önemli aktörleri olan üreticilerimizi ve çiftçilerimizi desteklemeye, ülkemizin tarımsal ihracattaki konumunu güçlendirecek adımları kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceğiz. Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Yumaklı'ya nazik ziyaretleri ve Bakanlıklarımızın ilgi alanına giren konulardaki iş birliğimizi güçlendirme noktasındaki katkıları için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
tarım
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