Bakanlık duyurdu: 24 ile sarı kodlu uyarı!

İçişleri Bakanlığı Meteoroloji'den yapılan uyarıyı paylaştı. Bakanlığın paylaşımı şu şekilde:

24 İLE SARI KODLU UYARI

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre;

3 Ocak 2026 Cumartesi günü;

Kıyı Ege'de beklenen sağanak yağışların; İzmir çevreleri ile Aydın ve Balıkesir'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Marmara, Kuzey Ege Kıyıları ile Kütahya ve Eskişehir'in güneybatı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına, Balıkesir ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Öğle saatlerinden itibaren Orta Karadeniz kıyılarında, akşam saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'de, yüksek kesimleri başta olmak üzere güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Vatandaşlarımızın sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz."