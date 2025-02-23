Bakanlık duyurdu! Ağır taşıtlar için yasak saat 13.00 itibarıyla kaldırıldı

İstanbul günlerdir karla mücadele ediyor. Uyarıların ardından kurumlar çok sayıda önlem almış hatta perşembe ve cuma günleri okullar tatil edilmişti. Kar yağışının şiddetini azaltmasıyla önlemler de bir bir kaldırılıyor.

Son açıklama ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Kamyon, çekici ve tanker cinsi ağır taşıtlar için 21 Şubat Cuma günü saat 13.00’te başlayan ve D-100 ve D-750 Devlet Yolları ile TEM ve Kuzey Marmara Otoyollarında uygulanan kısıtlama, 23 Şubat Pazar günü saat 13.00 itibarıyla kaldırılmıştır." ifadelerine yer verildi.